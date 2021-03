Top 14: Montpellier se relance en arrachant la victoire devant Clermont

Publicité Lire la suite

Montpellier (AFP)

Montpellier s'est offert un bol d'air en arrachant une victoire (22-16) aux dépens de Clermont, stoppé dans son élan, vendredi au GGL Stadium en ouverture de la 18e journée de Top 14.

Grâce à ce sixième succès de la saison, le troisième en quatre rencontres, l'équipe de Philippe Saint-André a conforté la 11e place et s'est éloignée provisoirement de Pau et Bayonne, ses concurrents directs dans la course au maintien.

Le MHR s'est par ailleurs rassuré en obtenant à domicile un succès référence avant les échéances face à Toulouse, Toulon, Bordeaux et La Rochelle.

Clermont a gâché une belle occasion de s'emparer de la deuxième place et de mettre la pression sur les deux premiers, Toulouse et La Rochelle, en laissant filer en fin de match un essai de Sébastien Bézy, refusé pour un en-avant (77e) et une pénalité de Camille Lopez.

L'équipe de Franck Azéma, annoncé dès juillet prochain aux manettes du MHR, freine sa belle dynamique de trois succès consécutifs (Lyon, Agen, Bayonne), mais est assurée de préserver la 4e place.

Avec l'international Anthony Bouthier, titularisé au poste d'arrière, et l'entrée en jeu du deuxième ligne Paul Willemse après la pause, Montpellier a gagné dans le "money-time" après avoir perdu plusieurs matches dans les derniers instants depuis le début de la saison.

L'équipe de Philippe Saint-André s'est en tiré grâce à l'efficacité de son demi d'ouverture et buteur anglais Alex Lozowski, auteur de 17 points dont trois pénalités réussies dans le dernier quart d'heure.

Courageux, solidaire et costaud en défense, Montpellier a affiché un état d'esprit remarquable et a bien négocié la première période pour mener grâce à un essai de l'arrière international Anthony Bouthier (10e).

Clermont a repris l'avantage juste avant la pause (10-13). Après que le troisième ligne héraultais Yacouba Camara eut échoué à inscrire un second essai, Clermont a marqué sur une attaque conduite par le centre Moala et parachevée par l'ailier international Alivereti Raka (39).

Montpellier a parfaitement corrigé ses soucis en mêlée, obtenu plusieurs pénalités et fini par arracher sa victoire grâce à l'efficacité de Lozowski.

© 2021 AFP