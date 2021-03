Foot : L'OL annonce avoir trouvé un accord salarial avec une partie de ses joueurs

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

L'Olympique lyonnais a annoncé lundi avoir trouvé un accord de réduction salariale avec une partie de ses joueuses, joueurs et membres de l'encadrement, lesquels pourront en échange convertir une partie de leur rémunération, représentant entre 5 et 25% de leur salaire, en actions d'OL Groupe.

Il s'applique à partir du mois de février et peut aller jusqu'au moins de juin 2021, précise un communiqué de l'OL qui évoque un accord "avec une partie des acteurs des groupes professionnels féminin et masculin après de nombreuses réunions organisées ces trois dernières semaines".

"L'Olympique lyonnais tient à remercier particulièrement tous ceux qui, spontanément, ont accepté ce principe représentant à ce jour déjà 50% des effectifs, démontrant ainsi un élan collectif et l'excellent état d'esprit qui règne au sein du club", poursuit l'OL.

"L'équipe féminine et un certain nombre d'entre eux (des acteurs sportifs) avaient déjà participé à la réduction des salaires pendant le premier confinement", rappelle le club rhodanien qui espère "une adhésion encore plus importante, voire systématique" de la part de ses effectifs professionnels dans les jours ou semaines à venir.

Le 17 février dernier, Jean-Michel Aulas avait déclaré avoir proposé à ses joueurs une baisse des rémunérations affectant les salaires supérieurs à 50.000 euros mensuels, un effort compensé par des primes de résultats ou l'acquisition d'actions du club avec l'espoir d'une plus-value.

