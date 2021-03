Pionnière du sport féminin, Alice Milliat entre dans la Maison du Sport français

Publicité Lire la suite

Paris

Une statue d'Alice Milliat, pionnière du sport féminin qui s'est battue pour que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques, a été inaugurée lundi dans la Maison du sport français, siège du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Pour célébrer cette championne et militante, longtemps tombée aux oubliettes de l'histoire et à l'origine des Jeux mondiaux féminins en 1922, une petite cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Sports Jean-Michel Blanquer, de la ministre déléguée Roxana Maracineanu ainsi que du président du comité d'organisation des JO de Paris-2024 Tony Estanguet.

Tous se sont exprimés après un spectacle humoristique, historique, et acéré, écrit par la comédienne Karen Chataigner, sur la longue conquête que fut le sport pour les femmes.

"Messieurs, je suis là pour vous prévenir qu'elles arrivent: dans les postes à responsabilité, dans l'arbitrage...", a-t-elle lancé devant l'ancien champion olympique et ex-ministre des Sports Guy Drut, et l'actuel président du CNOSF Denis Masseglia.

"C'est un peu la +Olympe de Gouges+ du sport français", a glissé Jean-Michel Blanquer. Roxana Maracineanu a salué de son côté "la miltante d'une cause juste et salutaire, celle de donner aux femmes le droit de faire un sport".

"Depuis Alice et grâce à Alice nous avons fait beaucoup de chemin, mais il en reste encore à parcourir pour que les femmes prennent enfin toute leur place dans le monde sportif", a-t-elle lancé.

Les fédérations sportives sont dans leur très grande majorité présidées par des hommes, une dizaine sur plus d'une centaine de fédérations (toutes fédérations confondues).

- Acte fort -

L'arrivée de la statue d'Alice Milliat dans le hall du CNOSF "est un acte fort pour marquer la symbolique politique de présence des femmes au sein de la Maison du sport français", a estimé Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), auprès de l'AFP.

"Je suis très fière d'avoir proposé ce projet sur une idée initiale de Béatrice Barbusse (première femme à avoir été présidente d'un club professionnel masculin, Ivry Handball, ndlr)", a ajouté Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, candidate à la présidence du CNOSF.

Institutrice nantaise, Alice Milliat, décédée à Paris en 1957, était une nageuse, hockeyeuse et rameuse, et s'est battue pour que les femmes puissent participer aux JO et créé la Fédération sportive féminine internationale et les Jeux féminins.

Alice Milliat s'est notamment opposée au fondateur des JO modernes Pierre de Coubertin, qui déclarait un an encore avant sa mort en 1937: "le seul véritable héros olympique c'est l'adulte mâle individuel. Par conséquent, ni femme, ni sport d'équipe".

Il faudra attendre la démission de Pierre de Coubertin en 1925 pour obtenir une véritable avancée: les femmes sont acceptées aux JO d'Amsterdam en 1928 dans le sport phare, l'athlétisme.

L'oeuvre d'art inaugurée lundi a été réalisée par l'atelier laque de l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (Ensaama).

En juillet 2020, le conseil de Paris a voté un voeu pour que soit étudiée la possibilité que l'un des futurs équipements construits pour les JO de Paris-2024, la future Arena 2, située dans le nord de la capitale, porte le nom d'Alice Milliat. La commission de dénomination doit étudier ce voeu.

