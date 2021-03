Vaccination Covid-19: un député suggère de faire appel aux vétérinaires

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Des vétérinaires peuvent prêter main forte pour vacciner la population contre le Covid-19 "si nous devions être confrontés à un manque de professionnels", suggère le député Loïc Dombreval dans un courrier adressé au ministre de la Santé.

"En mars 2020, les vétérinaires, professionnels de la santé animale, ont été 4.637 à se porter volontaires auprès des Agences régionales de santé pour faire partie de la réserve sanitaire", rappelle le député LREM dans ce courrier adressé à Olivier Véran et daté du 8 mars. "Cette implication est le signe de leur volonté d'engagement et du lien étroit de solidarité qui lie les professionnel des santés humaine et animale", souligne-t-il.

Les vétérinaires "pratiquent la vaccination quotidiennement". "Si nous devions être confrontés à un manque de professionnels pour vacciner, faire appel aux vétérinaires volontaires parmi la réserve sanitaire permettrait de répondre à la volonté affichée par le gouvernement d'accélérer la campagne vaccinale", poursuit-il.

Selon M. Dombreval, des vétérinaires vaccinent déjà en Argentine, au Canada et dans quelques Etats des Etats-Unis.

Le gouvernement a décidé d'accélérer le rythme des vaccinations. Pendant quatre jours consécutifs, de mercredi à samedi, le nombre de piqûres quotidiennes a dépassé les 100.000 dans le pays, dont plus de 180.000 vendredi et samedi dans les centres dédiés, un rythme record.

Au total, 3,7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin (soit environ 5,6% de la population), dont 1,9 million ont été vaccinés avec deux doses.

