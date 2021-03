ATP 250 de Marseille: Pierre-Hugues Herbert en quarts de finale

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Pierre-Hugues Herbert, 93e mondial, s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Marseille en écartant le Britannique Cameron Norrie (63e) 6-3, 6-4.

Le Français, qui n'avait plus atteint les quarts sur le principal circuit de l'ATP depuis Montpellier en février 2020, affrontera vendredi son compatriote Lucas Pouille (81e) ou le Grec Stefanos Tsitsipas (5e) pour une place en demies.

Au premier tour, Herbert avait écarté un grand nom du tennis, le Japonais Kei Nishikori (40e). Mais l'ex N.4 mondial, opéré du coude en octobre 2019 et en décembre dernier, également blessé à l'épaule en 2020, ne disputait que son huitième tournoi en un an et demi. Et il n'a pas retrouvé le niveau qui fit de lui un pensionnaire du Top 10 mondial avant ses déboires physiques.

© 2021 AFP