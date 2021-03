Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris a clôturé à un nouveau plus haut en plus d'un an vendredi (+0,21%), à la faveur de signes croissants de reprise, même si une nouvelle hausse des rendements obligataires invitait à la prudence.

L'indice parisien a progressé de 12,79 points à 6.046,55 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint en clôture depuis le 20 février 2020. La veille, il avait progressé de 0,72%.

