Régionales: Matthieu Orphelin conduira les écologistes en Pays de la Loire

Publicité Lire la suite

Nantes (AFP)

Le député Matthieu Orphelin (ex-LREM) conduira les listes du collectif "Pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne, solidaire" pour tenter de ravir la région à la droite lors des élections de juin, a annoncé le collectif vendredi.

Le collectif, soutenu par EELV, Génération Ecologie, Génération.s, Allons Enfants et Ensemble sur nos Territoires, propose "un milliard d'euros d'investissements supplémentaires dans la transition écologique", "50% de bio et 100% de viandes locales dans les cantines des lycées" ou encore un "chèque bien-manger" de 50 euros par mois pour les jeunes les plus précaires, peut-on lire dans leur dossier de présentation.

Il s'engage également sur une charte "pour l'égalité femmes-hommes" qui prévoit de "ne plus participer et intervenir à tout événement (plateau télévisé, radio, table ronde, jury...) dont les panels d'invités ne sont pas mixtes" ou encore "d'attribuer les présidences de commissions sectorielles et délégations sans stéréotype de genre".

Matthieu Orphelin, 48 ans, a été élu député du Maine-et-Loire en 2017, avant de quitter le groupe LREM en février 2019, en invoquant notamment des avancées insuffisantes sur les "enjeux climatiques, écologiques et sociaux".

Le collectif a indiqué être engagé dans un "dialogue avec les forces écologistes et de gauche pour réussir notre convergence", tandis que le PS a désigné le député de la Mayenne, Guillaume Garot, pour être tête de liste.

Le RN a investi en janvier l'eurodéputé Hervé Juvin. De son côté, LREM a désigné en décembre l'ancien président de l'Assemblée et ancien ministre de l'Ecologie François de Rugy comme "chef de file".

La région est actuellement présidée par la LR Christelle Morançais.

© 2021 AFP