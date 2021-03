Tennis: Federer se retire du tournoi de Dubai après sa défaite au Qatar

Publicité Lire la suite

Doha (AFP)

Roger Federer a décidé jeudi de se retirer du tournoi de tennis ATP à Dubaï, prévu la semaine prochaine, après sa défaite à Qatar au second tour, soulignant qu'il valait mieux pour lui "retourner à l'entraînement".

Le joueur suissse de 39 ans a été battu jeudi à Doha par le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 42ème joueur mondial, après treize mois d'absence des courts de tennis.

"C'était génial de revenir sur l'#atptour, j'ai adoré chaque minute de jeu à Doha une fois encore", a tweeté Federer, détenteur de 20 titres du Grand Chelem.

"Un grand merci à ma grande et loyale équipe qui m'a permis d'arriver là. J'ai décidé qu'il valait mieux pour moi retourner à l'entraînement et par conséquent, j'ai décidé de me retirer du tournoi de Dubaï la semaine prochaine", a-t-il ajouté.

Après sa demi-finale de l'Open d'Australie en janvier 2020 (perdue face à Novak Djokovic) et un match exhibition début février contre Rafael Nadal en Afrique du Sud, Federer avait décidé de subir une arthroscopie au genou droit, qui le gênait depuis plusieurs années déjà. La suspension du circuit, une récupération plus compliquée que prévu et une seconde arthroscopie du même genou en mai l'ont conduit à couper complètement avec la compétition jusqu'à son retour mercredi à Doha.

Il avait alors eu besoin de trois sets pour battre le joueur britannique Dan Evans lors de son premier match mercredi. Le N.6 mondial, qui aura 40 ans en août, n'était visiblement pas remis jeudi de ce premier match, s'inclinant face à son adversaire géorgien, 3-6, 6-1, 7-5.

Federer a déjà annoncé qu'il ne jouerait pas les Masters à Miami en Floride ce mois-ci, préférant privilégier la terre battue et engranger un maximum de matches avant Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté à huit reprises, pour quatre défaites en finale.

