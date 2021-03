Espagne: Benzema arrache un succès étriqué, le Real y croit encore

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Grâce à un doublé du revenant Karim Benzema, le Real Madrid a arraché la victoire 2-1 contre le promu Elche samedi pour la 27e journée de Liga, et repasse devant le Barça pour revenir à cinq points de l'Atlético Madrid, qui se déplace à Getafe samedi soir (21h00, 20h00 GMT).

A trois jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (succès 1-0 à l'aller), les hommes de Zinédine Zidane se sont fait peur: ils ont encaissé le premier but avec une tête sur corner de Dani Calvo (61e), puis ont réussi à arracher le succès grâce à un doublé de Karim Benzema, de la tête (73e) puis d'une superbe reprise en demi-volée du gauche en toute fin de match (90e+1).

Blessé aux adducteurs en février et absent trois matches, l'avant-centre français a déjà surpris le week-end dernier lors du derby madrilène, en répondant à Luis Suarez pour arracher l'égalisation (1-1) pour son grand retour... et a encore frappé samedi avec un doublé salvateur en fin de match.

Une tête intelligente, d'abord, puis un bijou : une reprise du gauche en demi-volée dans les arrêts de jeu, pour tromper le portier d'Elche Edgar Badia et glaner les trois points.

"C'est un beau but, qui vaut trois points, donc je suis plus heureux que jamais", a réagi Benzema au micro de Movistar au coup de sifflet final.

Avec ce doublé de "KB9", l'espoir de conserver la couronne espagnole est toujours présent pour les "Merengues", à onze matches de la fin du championnat.

- Ramos et Hazard de retour -

Et surtout, les raisons de croire en une fin de saison en apothéose sont multiples pour "Zizou".

Outre Benzema, revenu le week-end précédent, l'entraîneur marseillais a retrouvé son capitaine Sergio Ramos, qui a soigné sa blessure au genou gauche et qui a disputé les 62 premières minutes du match samedi, et même Eden Hazard, qui n'avait plus joué depuis fin janvier victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, et qui a disputé le dernier quart d'heure.

Et après deux nuls contre la Real Sociedad et l'Atlético en Liga, ses hommes ont souffert mais ont fini par trouver la clé, grâce au meilleur buteur du club (18 buts et 5 passes toutes compétitions confondues cette saison).

Avec ses 183e et 184e buts en Liga, Benzema a par ailleurs égalé David Villa pour figurer parmi les 12 meilleurs marqueurs de l'histoire du championnat espagnol.

"La première période a été un peu bizarre, on n'avait pas beaucoup de mouvements, on a défendu derrière, mais en deuxième période, avec notre envie, on a fait reculer l'adversaire et on a mis deux buts pour l'emporter", a résumé l'ex-Lyonnais.

Rien n'est donc perdu pour les Madrilènes, qui pourront encore profiter de la venue de l'Atalanta Bergame mardi soir (21h00, 20h00 GMT) pour tenter d'effacer ces derniers doutes et lancer enfin leur fin de saison.

