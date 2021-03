Essais d'avant-saison de F1: Bottas en tête, Hamilton en tête-à-queue

Publicité Lire la suite

Sakhir (Bahreïn) (AFP)

Retour à la normale, ou presque: après des ennuis vendredi, Mercedes avec Valtteri Bottas a pris samedi le meilleur temps des essais d'avant-saison de Formule 1 à Bahreïn, mais Lewis Hamilton est parti en tête-à-queue.

Deux semaines avant le premier Grand Prix, ici-même à Bahreïn, revoilà Mercedes aux commandes. Mais ce n'est pas le septuple champion du monde Hamilton mais Bottas, son coéquipier, qui a pris le meilleur temps devant Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lance Stroll (Aston Martin).

Le matin, Hamilton est lui parti en tête-à-queue dans un virage non maîtrisé, finissant dans les graviers et déclenchant le drapeau rouge d'interruption de session. Avant le troisième et dernier jour d'essais raccourcis dimanche, l'Anglais n'a pas montré sa vitesse (15e temps).

Mercedes pouvait craindre une deuxième journée en-deçà, après les ennuis de boîte de vitesses la veille, mais le Finlandais a mis tout le monde d'accord à quelques minutes de la fin. En 1 min 30 sec 289/1000e, il a battu le chrono établi par Max Verstappen vendredi.

- Vettel galère -

Derrière lui, c'est le Français Gasly, vainqueur de son premier GP l'an dernier, qui s'est bien placé (1:30.413), suivi de près par le Canadien Lance Stroll (1:30.460).

Le temps de Stroll a de quoi rassurer Aston Martin (ex-Racing Point), qui avait débuté la journée par un problème sur la boîte de vitesses, rappelant celui de Mercedes - son motoriste.

C'est sa recrue Sebastian Vettel qui en a fait les frais, ne terminant que dix tours.

"Malheureusement, on n'a pas eu une matinée très productive", a regretté le quadruple champion du monde allemand (2010-2013) en conférence de presse, tout en se montrant rassurant: "C'est une longue saison (23 courses) et je suis sûr que tout ira bien".

Le matin, c'est Daniel Ricciardo qui avait, comme la veille, signé le meilleur temps. S'il se place finalement 9e, l'Australien, et son coéquipier Lando Norris (4e), confirment la bonne forme de McLaren.

L'incident spectaculaire - et étrange - du jour est venu de Red Bull. Lancé sur la ligne droite d'arrivée, Sergio Pérez, qui découvre sa nouvelle écurie, a vu une partie de son capot voler en éclats au moment de dépasser la Williams de Nicholas Latifi. Sans incidences autres qu'un nouveau drapeau rouge.

- Alonso "en pleine forme" -

De retour après deux ans d'absence, Fernando Alonso a bouclé 128 tours au volant de la monoplace Alpine, après les 129 de son coéquipier Esteban Ocon la veille.

Opéré il y a un mois après un accident à vélo, Alonso a roulé avec deux plaques en titane dans la mâchoire supérieure et devrait les garder toute la saison, a-t-il expliqué, assurant que sa préparation n'avait pas été altérée.

"Il est en pleine forme, il est affûté", a confirmé le directeur exécutif d'Alpine Marcin Budkowski en zone mixte.

Ce dernier s'est félicité de la relation entre Ocon (24 ans) et Alonso (39 ans) : "D'un côté, Esteban a plus d'expérience de l'équipe, puisqu'il est là depuis un an, donc il peut apporter des choses à Fernando sur ce point. Et de l'autre, évidemment, Esteban sait qu'il a des choses à apprendre de Fernando", champion du monde 2004 et 2005.

© 2021 AFP