FFF: Le Graët veut ouvrir "l'année du redressement" et "préparer son successeur"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le président réélu de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a affirmé samedi que "l'année prochaine serait l'année du redressement" face à la crise du Covid-19, se disant prêt pour quatre ans de mandat même s'il "n'hésitera pas à laisser (sa) place" si besoin.

Q: Quelle est votre réaction à cette large victoire (73,02% des voix) ?

R: "Je suis évidemment content du score, content d'être réélu. La marge est nette, il semble que le foot amateur et le foot professionnel ont participé ensemble à cette élection. On avait calculé 65, 70%. Je pense à l'année qui vient, aux semaines qui viennent."

Q: Vous êtes élu pour quatre ans. Êtes-vous prêt pour quatre années ?

R: "Oui, sinon je ne me serais pas présenté. L'idée, c'est quatre ans, il y a (le Mondial au) Qatar entre temps (en décembre 2022). L'idée, c'est aussi de préparer mon successeur. J'ai deux idées: soit aller au bout si la santé le permet, soit s'il y a des événements et quelqu'un que je sens disponible je n'hésiterai pas à laisser ma place. En tout cas je ne me présenterai pas une cinquième fois... (Silence) Enfin bon, ça fait trois fois que je dis ça (sourire)."

Q: Quelles sont vos priorités ?

R: "La priorité pour les trois mois, c'est +a-t-on encore une petite chance d'ouvrir un peu les portes des stades ?+ Pour les championnats (amateurs), ça va être très dur mais pour les stades, les tournois, les entraînements, espérons. Ensuite, l'année prochaine sera l'année du redressement, aussi bien pour la Ligue professionnelle que la FFF, il faudra réajuster (le budget). Le budget va certainement passer de 250-260 M EUR à 230 M EUR mais j'ai promis que foot amateur ne serait pas touché. Le patron du football français, malheureusement c'est la pandémie. Sur les 6-10 ans surtout, on a perdu beaucoup de licenciés, notre mission sera d'aider les clubs à retrouver le chemin du stade, de faire attention à leurs licenciés mais aussi à la santé."

Q: Conserverez-vous la même organisation interne ?

R: "Le 24 mars, je réunirai mon comité exécutif. Je vais d'abord recevoir individuellement les (trois) nouveaux membres pour évoquer leurs souhaits pendant ces quatre ans, puis je confirmerai chacun à son poste. Florence Hardouin (restera) directrice générale, c'est certain. Si certains (autres directeurs) veulent partir, on ne va pas les retenir."

Q: Qu'avez-vous pensé de la campagne, offensive à votre encontre notamment sur certains dérapages ?

R: "Je n'ai pas lu, j'ai des boules +Quies+. M'occuper de ma liste était important. J'ai eu des débats avec tout le monde. Sur la forme? J'ai été tous les jours sur le terrain. C'est important d'avoir une image bien lisse, bien élevée mais il m'arrive parfois de dire des gros mots. Je m'excuse déjà pour ce que je dirai dans quelques jours."

Q: Quels objectifs fixez-vous aux sélections nationales dans les prochaines compétitions ?

R: "L'objectif sera toujours d'être dans le dernier carré, pour toute équipe. Ensuite, entre un tir sur le poteau ou un hors jeu imaginaire on ne peut pas savoir. C'est notre position mondiale."

Q: Que répondez-vous au PSG et à Lille qui ont regretté la date et l'horaire du match de Coupe de France, initialement prévu mercredi à 14h00 avant d'être repoussé deux fois, jusqu'à 17h45 ?

R: "Le PSG est trop fort... Ils sont qualifiés partout. J'aimerais bien qu'il y ait quelques autres clubs qui nous apportent des points UEFA. Le calendrier est compliqué, mais cela montre que le PSG respecte toutes les coupes à fond. Lille ? Je n'ai pas à commenter, je trouve que Lille joue bien au ballon."

Propos recueillis en conférence de presse.

© 2021 AFP