Foot: Noël Le Graët réélu président de la Fédération française à 79 ans

Paris (AFP)

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, en poste depuis 2011, a été réélu dès le premier tour samedi pour quatre ans, après un vote de l'Assemblée fédérale de la FFF favorable au Breton de 79 ans.

C'est la troisième fois, après 2012 et 2017, que l'entrepreneur guingampais est reconduit à son poste. Il a été déclaré vainqueur avec 73,02% des suffrages de l'Assemblée fédérale contre 25,11% à son rival historique, l'avocat et ex-dirigeant de la Ligue professionnelle (LFP) Frédéric Thiriez, et 1,87% à l'homme d'affaires et conseiller de clubs Michel Moulin.

