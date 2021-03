Hand: les Français s'inclinent contre le Portugal mais assurent la qualification pour les Jeux de Tokyo

Publicité Lire la suite

Montpellier (AFP)

Les handballeurs français, champions olympiques en 2008 et 2012 et médaillés d'argent en 2016, se sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), à l'issue du tournoi disputé de vendredi dimanche à Montpellier.

Pour leur dernier match, les Français se sont inclinés contre le Portugal 29 à 28, et finissent le TQO montpelliérain avec deux victoires en trois rencontres, un revers sans conséquence pour la quête du ticket pour Tokyo. Ce succès du Portugal élimine en revanche la Croatie et donne aux Lusitaniens le second billet pour le Japon.

Les Bleus disputeront ainsi les Jeux olympiques pour la huitième fois consécutive. Depuis leur éclosion au plus haut niveau en 1992 à Barcelone, les Français n'ont raté aucune édition des JO, disputant les trois dernières finales olympiques.

Cette qualification intervient six semaines après la 4e place de l'équipe de France au Mondial-2021 en Egypte, et treize mois après le fiasco de l'Euro-2020 (élimination au 1er tour et 14e place).

Dans le tournoi montpelliérain, face à des cadors du hand mondial comme la Croatie et le Portugal, les Français ont confirmé leurs progrès des dernières semaines et se présenteront à Tokyo avec l'ambition de retrouver le podium olympique, qu'ils n'ont plus quitté depuis Pékin-2008.

Sur l'olympiade des cinq années écoulées entre Rio et Tokyo, le Danemark avec ses deux titres mondiaux (2019 et 2021), et l'Espagne, double championne d'Europe (2018 et 2020), ont pris une longueur d'avance, mais les Français se sont replacés dans la hiérarchie.

La copie rendue est presque parfaite, notamment la seconde période contre la Croatie vendredi, qui leur a permis de s'imposer de quatre buts et s'ouvrir un tournoi annoncé difficile mais que les Français se sont rendus plus facile.

Dimanche, dans un match où l'enjeu était de ne pas perdre avec sept buts d'écart, les coéquipiers de Michaël Guigou ont assuré le spectacle, à l'image de Luc Abalo, auteur d'un tir dans le dos sur une contre-attaque rapide pour donner une première avance confortable aux Français (7-2, 9e).

Après un quart d'heure euphorique (11-5, 16e), les Français ont vu le Portugal revenir sur leurs talons en fin de première période (13-12), malgré les nombreuses parades de Vincent Gérard (8 sur 20 tirs).

En seconde période, le chassé-croisé entre Portugais et Français s'est mis en place, les Bleus ayant toujours du mal sur le jeu à sept joueurs de champ en phase offensive des Portugais.

L'entrée de Hugo Descat à l'aile gauche n'aura pas été suffisante pour s'imposer et terminer ce tournoi invaincu. Le Portugal se qualifie pour la première fois pour les Jeux, quelques jours seulement après le décès de son gardien Alfredo Quintana, victime d'un arrêt cardiaque le 22 février et décédé quatre jours plus tard

© 2021 AFP