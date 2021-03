Boxe: Anthony Joshua et Tyson Fury signent pour deux combats des titres unifiés poids lourds (médias)

Les poids lourds britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua vont s'affronter dans deux combats de réunification des ceintures WBC/WBA/WBO/IBF

Les boxeurs britanniques Anthony Joshua, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, champion WBC, s'affronteront prochainement lors de deux combats avec toutes les ceintures en jeu, ont annoncé lundi les médias britanniques.

"Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe", a indiqué à Sky Sports le promoteur Eddie Hearn, confirmant une information donnée initialement par ESPN.

