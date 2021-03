Wall Street termine en modeste hausse avec des records, le Nasdaq rebondit

"Le Taureau de Wall Street" à New York, le 17 février 2021

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La Bourse de New York a conclu en modeste hausse une séance volatile lundi, avec des records pour le Dow Jones et le S&P 500 tandis que le Nasdaq a rebondi dans l'attente d'une réunion monétaire de la Fed mardi et mercredi.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,53% à 32.953,46 points, un nouveau record. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a gagné 1,05% à 13.459,71 points. L'indice élargi S&P 500 a terminé en hausse de 0,65% à 3.968,94 points, également un record.

L'optimisme lié à la réouverture économique restait le principal catalyseur et a profité aux valeurs cycliques de la vieille économie.

Mais les valeurs technologiques qui, ces dernières séances ont souffert de la hausse des rendements obligataires et des craintes d'inflation, ont fait un bon retour en fin de séance. Elles ont été aidées par "une légère baisse des rendements sur les bons du Trésor à 10 ans", qui se sont établis autour de 1,60% contre 1,62% vendredi, soulignait Peter Cardillo de Spartan Capital Security.

"Vous avez toujours cette rotation des actions de la nouvelle économie vers les actions de l'ancienne économie même s'il semble que le Nasdaq ait touché le fond", ajoutait l'analyste citant parmi les grands noms de la tech, Apple (+2,45%) et Cisco (+1,21%) qui montaient contre Amazon (-0,25%) et Microsoft (-0,94%) qui ont perdu du terrain.

Un indice favorable sur l'activité manufacturière dans la région de New York a montré que l'activité avait grimpé à son niveau le plus élevé depuis juillet 2020. Les prix payés aux fournisseurs sont aussi au plus haut depuis 10 ans, a relevé l'indicateur mensuel Empire State

"Cet indice était bon. Je suis surpris que les taux n'aient pas réagi davantage" en se rehaussant en réaction à des perspectives de surchauffe et d'inflation, a encore affirmé M. Cardillo.

"La raison en est que nous commençons la réunion du FOMC mardi. Les marchés attendent de voir ce que la Fed va dire", a-t-il ajouté.

La semaine sera marquée mercredi par la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, après la réunion du Comité monétaire de la Banque centrale. La Fed devrait réitérer le statu quo, alors que les taux au jour le jour sont à zéro, mais les investisseurs guetteront ses nouvelles prévisions économiques.

Alors que la campagne de vaccination avance bien aux Etats-Unis, les titres des compagnies aériennes se sont envolées comme American Airlines (+7,70%) ou United Airlines (+8,26%).

Le laboratoire de tests américain GenMark, qui va être racheté par le Suisse Roche pour 1,8 milliard de dollars, a pris presque 30%.

Le titre de la chaîne de cinémas AMC, qui compte rouvrir ses salles en Californie, a la faveur des boursicoteurs, et a grimpé de 25,81%.

© 2021 AFP