Le comédien Jacques Frantz, voix française de De Niro, est décédé

Paris (AFP)

Il a été la voix française de Robert De Niro pendant un demi-siècle: le comédien Jacques Frantz est décédé mercredi à 73 ans "d'une maladie fulgurante", a annoncé sa fille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Jacques Frantz avait débuté au théâtre en 1969 avec "Roméo et Juliette" et a été à l'affiche d'une trentaine de pièces.

Cet ancien élève du Conservatoire d'art dramatique a également mené une carrière au cinéma, dans une trentaine de films, chez Claude Chabrol, Gérard Oury ou Claude Zidi.

Il était une figure du doublage, pour avoir notamment prêté sa voix rauque et chaude en français à Robert de Niro, dans 67 films, dont les plus grands classiques de Martin Scorsese, depuis "Mean Streets" en 1973 jusqu'à "The Irishman" en 2019, en passant par "Les Affranchis".

Il a également doublé d'autres stars hollywoodiennes comme Mel Gibson (à 34 reprises, notamment dans "L'arme fatale"), John Goodman, Nick Nolte, et Steve Martin... D'autres générations ont été bercées par sa voix dans de nombreux films d'animation ("Arthur et les Minimoys", "Monstres et Cie").

"C'était un géant du doublage, mais avant tout un super comédien", a dit à l'AFP Rémi Caremel, spécialiste du doublage de films. "Le bel humain et bel artiste qu’il était... Tu vas me manquer mon Jacques", a écrit sur Instagram l'acteur Jean Dujardin.

