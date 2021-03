L'Agence européenne des médicaments juge le vaccin d'AstraZeneca "sûr et efficace"

Des boîtes de vaccins AstraZeneca, en mars 2021. © Thilo Schmuelgen, Reuters

Texte par : FRANCE 24

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est "sûr et efficace" et "n'est pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi l'Agence européenne des médicaments.