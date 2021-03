C3: un choc Ajax-AS Rome, les clubs anglais bien lotis

David Neres et Dusan Tadic, vainqueurs des Young Boys avec l'Ajax à Bernes, le 18 mars 2021, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa

Les clubs anglais, Manchester United et Arsenal, qui seront opposés à Grenade et au Slavia Prague, ont hérité vendredi d'adversaires abordables lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa, tandis qu'un choc au parfum de C1 se jouera entre l'AS Rome et l'Ajax Amsterdam.

Vainqueur de la compétition en 2017, le Manchester United de Paul Pogba, qui a permis à son équipe de se qualifier jeudi pour les quarts de finale aux dépens de l'AC Milan (2-1 en score cumulé), affrontera Grenade pour une place en demi-finales les 8 et 15 avril.

Les Espagnols ont resisté au retour des Norvégiens de Molde pour passer au prochain tour (3-2 en score cumulé) et disputeront le premier quart de finale de coupe d'Europe de l'histoire du club, pour leur première participation.

De son côté, Arsenal a vaincu sa bête noire, l'Olympiakos de Mathieu Valbuena (3-2 en score cumulé), qui l'avait éliminé l'an dernier, et affrontera le Slavia Prague, tombeur des Glasgow Rangers.

L'AS Rome, dernier représentant italien en coupe d'Europe, aura fort à faire contre l'Ajax Amsterdam, après avoir éliminé le Shaktar Donetsk.

Le Dinamo Zagreb, qui a réussi l'exploit en éliminant Tottenham en prolongations (3-2 en score cumulé), sera opposé à Villareal.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa :

Grenade (ESP) - Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) - Slavia Prague (CZE)

Ajax Amsterdam (NED) - AS Rome (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Villarreal (ESP)

Match aller le 8 avril, retour le 15 avril.

