JO: la natation française va connaître sa première vague de qualifiés

A quatre mois des Jeux olympiques de Tokyo, repoussés d'un an face à la pandémie de coronavirus, la natation française va connaître sa première vague de qualifiés d'ici dimanche, avec Florent Manaudou en tête, sauf rebondissement de dernière minute.

A saison particulière, système de qualification revisité. L'encadrement tricolore n'a pas reproduit son schéma habituel, avec une unique compétition couperet, mais imaginé un mécanisme en deux temps. D'abord une première fenêtre, entre début décembre et ce dimanche. Puis une deuxième phase, aux Championnats de France mi-juin à Chartres.

Pour empocher son billet dès ce week-end, une condition: se montrer à la hauteur d'une finale olympique en réalisant un chrono équivalent à un top 8 mondial au cours de cette période de trois mois. Si plusieurs y parviennent sur une même distance, seul le plus rapide sera qualifié.

Avant le meeting de Marseille de vendredi à dimanche, ils sont quatre, dont Manaudou, à avoir rempli le contrat. Les trois autres sont Béryl Gastaldello sur 100 m, Mélanie Hénique sur 50 m et Marie Wattel sur 100 m papillon.

Pour Manaudou (30 ans), revenu dans les bassins au printemps 2019 avec l'ambition de reconquérir l'or olympique du 50 m, et finalement à plein temps à Marseille cette année, le sésame olympique semble à portée de main.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de l'aller simple a fixé la barre à 21 sec 73 (pour 21.80 demandées). Jamais ses deux principaux adversaires, Clément Mignon et Maxime Grousset, n'ont nagé aussi vite. Le second n'est passé qu'une fois sous les 22 secondes, le premier deux.

Verdict dès vendredi.

Quant au 100 m, programmé dimanche, Manaudou ne prévoit pas d'en prendre le départ.

- "Un bonus" pour Bonnet -

Des quatre aux portes de la qualification olympique, la moins à l'abri est sans doute Gastaldello, pour l'heure en pole position sur 100 m avec 53 sec 40.

Installée au Texas, elle n'a pas fait le voyage, et deux sérieuses concurrentes, Charlotte Bonnet et Wattel (qui a aussi nagé en 53.40 mais reste 2e performeuse, car elle a été moins rapide que Gastaldello en séries), sont lancées à ses trousses.

Sur sa distance de prédilection, le 200 m (1:56.63), Bonnet s'est avouée "très déçue" de ne pas avoir converti ses deux premières occasions, à Saint-Raphaël en décembre - pour deux centièmes -, puis à Nice début février. Pour autant, elle essaie de ne plus en faire une idée fixe.

"Forcément j'ai le chrono en tête, j'espère le faire dimanche, mais je n'ai pas envie de me dire: +Si je ne le fais pas, c'est nul+. Il faut que j'arrive à me détacher de ça, explique-t-elle à l'AFP. Si je le fais, c'est super, sinon le temps en juin (moins exigeant, ndlr) est largement accessible. Il faudra juste être un peu plus patiente, c'est tout."

"Depuis que je suis en équipe de France, on a toujours eu une seule chance (de se qualifier). Là, avec ce mode de qualification, c'est un bonus de pouvoir le faire plus tôt", relativise-t-elle.

L'inconnue Mehdy Metella, opéré de l'épaule gauche en janvier 2020, et qui n'a replongé qu'en décembre dernier depuis, aux Championnats de France à Saint-Raphaël, est lui attendu au départ du 100 m papillon vendredi et du 100 m dimanche.

Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a l'esprit tranquille: David Aubry, assuré de sa sélection à la faveur de son podium mondial obtenu sur 800 m (bronze) à Gwangju (Corée du Sud) à l'été 2019.

