Facebook met en avant ses efforts anti-désinformation avant une audition au Congrès

San Francisco (AFP)

Facebook a fait valoir lundi ses progrès en matière de lutte contre la désinformation, trois jours avant une audition au Congrès américain sur ce sujet qui mobilise aussi bien les élus démocrates que républicains.

Le géant des réseaux sociaux a désactivé plus d'1,3 milliard de faux comptes rien que pendant le dernier trimestre de l'année 2020, d'après un communiqué.

La détection et le blocage en bonne partie automatisés des profils non authentiques, qui servent à répandre des rumeurs et autres contenus mensongers, sont au coeur de l'arsenal des équipes de modération du groupe.

"Nous avons toutes les raisons d'être motivés pour tenir la désinformation à distance de nos applis et nous avons pris de nombreuses mesures pour y parvenir, aux dépens de la croissance du nombre d'utilisateurs et de l'engagement", a souligné Guy Rosen, vice-président en charge de l'intégrité des plateformes du groupe.

Jeudi, le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, va devoir répondre aux questions d'élus, aux côté de Jack Dorsey (Twitter) et Sundar Pichai (Google).

"Depuis trop longtemps, les +big tech+ refusent de reconnaître le rôle qu'ils jouent dans la création et la propagation d'informations délibérément fausses", ont déclaré les présidents des commissions parlementaires qui ont convoqué les trois dirigeants de la Silicon Valley.

"L'auto-régulation de l'industrie a échoué", ont-ils ajouté alors que les tensions entre les réseaux sociaux et les politiques se sont amplifiées au cours de l'année passée, de la campagne électorale aux émeutes causées par des partisans extrémistes de Donald Trump le 6 janvier à Washington.

Facebook compte plus de 35.000 personnes chargées de modérer les échanges et de lutter contre les abus, comme les campagnes de manipulation de l'opinion.

Ces équipes ont ainsi retiré plus de 100 réseaux coupables de "comportement inauthentique" (comme la création de faux comptes) ces trois dernières années.

Elles ont largement recours à l'intelligence artificielle, très efficace contre la fraude et les spams, mais aussi de plus en plus contre la désinformation.

Les systèmes automatiques de l'entreprise ont retiré plus de 12 millions de contenus trompeurs sur le Covid-19 ou les vaccins depuis le début de la pandémie, d'après Facebook.

La plateforme a aussi investi dans un vaste programme de vérification des informations par des tiers indépendants (dont l'AFP) pour identifier les informations douteuses, réduire leur circulation et publier des articles de vérification.

"Malgré tous ces efforts, certains croient que nous avons des intérêts financiers à tolérer la désinformation", a remarqué Guy Rosen. "C'est le contraire qui est vrai".

Des ONG, observateurs et élus accusent Facebook de profiter de ce fléau pour garder l'attention de ses utilisateurs, moteur de son modèle économique fondé sur la publicité.

