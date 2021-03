Le réalisateur français Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans

Le cinéaste, scénariste, dialoguiste, producteur et écrivain Bertrand Tavernier s’est éteint jeudi à Sainte-Maxime, dans le Var. Polar, film musical, fresque historique, comédie burlesque... Bertrand Tavernier aura abordé presque tous les genres dans sa filmographie gargantuesque.

Il était une immense figure du cinéma français. Le réalisateur Bertrand Tavernier, auteur de films comme "L'Horloger de Saint-Paul, "Coup de Torchon" et "L.627", est décédé jeudi 25 mars à l'âge de 79 ans, a annoncé l'Institut Lumière à Lyon, qu'il présidait.

"Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany, et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier", a tweeté l'institution dédiée au septième art.

Éminente personnalité du cinéma français, artiste engagé à l'œuvre éclectique et reconnue à l'étranger, Bertrand Tavernier a réalisé des films d'époque et contemporains, avec une prédilection pour les sujets sociétaux.

Il fut aussi un grand cinéphile investi dans la préservation et la transmission des films, mû à la fois par le souci de défendre un cinéma français indépendant et la passion pour le cinéma américain du XXe siècle.

Ses films ont été largement récompensés : prix Louis-Delluc en 1973 pour "L'Horloger de Saint-Paul", nomination aux Oscars 1983 pour "Coup de torchon", prix de la mise en scène à Cannes en 1984 pour "Un dimanche à la campagne", BAFTA 1990 du meilleur film étranger pour "La Vie et Rien d'autre", Ours d'or 1995 à Berlin pour "L'Appât", Lion d'or à Venise pour l'ensemble de sa carrière. Son film "Autour de minuit" (Round Midnight) reçoit également le César de la meilleure musique originale et l'Oscar de la meilleure musique en 1987.

Bertrand Tavernier était né le 25 avril 1941 à Lyon, haut lieu du cinéma avec l'Institut Lumière dont il était président. Fils de l'écrivain et résistant René Tavernier, il avait découvert le cinéma lors d'un séjour en sanatorium.

