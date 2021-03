La plateforme Arte.tv accessible sur la TNT début avril

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La plateforme numérique d'Arte, Arte.tv, va être accessible dès début avril sur la Télévision numérique terrestre (TNT), ce qui va donner une plus grande visibilité à ses contenus, a annoncé vendredi le président de la chaîne franco-allemande Bruno Patino.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné mercredi son feu vert à la chaîne pour cette diffusion à titre expérimental, d'une durée de six mois, a précisé le dirigeant au quotidien Le Monde.

Le CSA avait déjà donné son feu vert de principe au lancement de telles expérimentations, à la suite des demandes d'Arte et de Salto, la plateforme de streaming lancée l'an dernier par TF1, France Télévisions et M6, avait-il indiqué en février.

Concrètement, les téléspectateurs pourront accéder à Arte.tv sur le canal 77 de la TNT, et y visionner les contenus à la demande proposés par la plateforme franco-allemande.

Et ce, grâce à l'HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV), une technologie qui permet de diffuser des services interactifs via la télévision numérique, encore peu connue en France.

Jusqu'ici, les téléspectateurs devaient se contenter d'internet (sites et applis pour ordinateurs, smartphones, tablettes...) pour accéder à la plateforme d'Arte, à moins de disposer d'un téléviseur connecté ou de passer par les box de certains opérateurs ou des plateformes tierces (Apple TV, Chromecast, FireTV).

Comme l'a expliqué au Monde Bruno Patino, Arte, qui mise depuis des années sur le numérique, va rendre ainsi sa plateforme "aisément disponible à tout le monde". En outre, des discussions sont en cours pour intégrer la plateforme aux box de SFR et de Bouygues Telecom, en plus de celles d'Orange et Free.

Cette initiative tombe à point nommé pour la chaîne culturelle, alors qu'Arte.tv bénéficie en ce moment d'un engouement lié au succès phénoménal de la série "En Thérapie" d'Olivier Nakache et Olivier Toledano.

Ses 35 épisodes, disponibles sur la plateforme, ont déjà cumulé 41 millions de visionnages en ligne, du jamais vu pour un programme de la chaîne franco-allemande.

© 2021 AFP