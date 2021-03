Rugby : battus par l'Écosse (23-27), les Bleus terminent le Tournoi sur une déconvenue

Les Français ont perdu vendredi (23-27) au Stade de France face à l'Écosse au terme d'un match décevant. Ils terminent deuxième au classement final du Tournoi des Six Nations derrière le pays de Galles.

Le capitaine de l'équipe écossaise de rugby Stuart Hogg n'avait pas caché son agacement avant le match entre la France et l'Écosse disputé vendredi 26 mars au Stade de France. Il n'avait pas apprécié que les Français ne parlent que de leurs chances de remporter le Tournoi des Six nations, en cas de large victoire contre son équipe, un calcul irrespectueux à ses yeux. Et il a largement contribué à démontrer que le XV écossais, vainqueur 27 à 20, méritait d'être respecté.

Les Écossais ont en effet largement dominé les 25 premières de cette rencontre disputées sous une pluie battante. Beaucoup plus agressifs, ils ont acculé les Bleus dans leurs camp et ont inscrit un essai à la 12e minute, menant alors 7 à 3 face à des Bleus empruntés.

Les Français se sont appuyés sur leur paquet d'avants pour se remettre en confiance, le pack prenant progressivement le dessus en mêlée fermée. Ils ont campé de longues minutes dans les 22 mètres des Écossais qui ont multiplié les fautes défensives. A la 32e minute, l'arrière Brice Dulin parvenait enfin à franchir la ligne d'essai.

Avec la transformation de Romain Ntamack, qui avait déjà passé deux pénalités, le XV de France menait 13-10 à la mi-temps. Il aurait même pu rentrer aux vestiaires avec une avance plus importante si les Écossais, réduits à 14 après l'expulsion temporaire de Hogg, n'avaient pas volé en touche un précieux ballon pour ls Français à la 40e minute.

Une victoire écossaise à la dernière minute

En supériorité numérique à la reprise du match, les Bleus se montrent beaucoup plus entreprenants et marquent un splendide essai à la 46e minute sur une relance amorcée dans leur camp conclue par Damian Penaud.

Il leur reste alors du temps pour tenter de marquer deux essais supplémentaires qui leur permettraient d'obtenir un point de bonus offensif essentiel pour espérer gagner le Tournoi. Mais les Écossais, très déterminés, n'ont pas abdiqué et ont repris le contrôle du ballon, parvenant à inscrire un deuxième essai et à reprendre le score 20 à 18.

"On va le faire", a alors lancé le capitaine français Charles Ollivon à ses coéqupiers marqués. Il a été entendu puisque les Bleus ont réussi à revenir dans le camp adverse et à inscrire à 65e minute un essai par Swann Rebbadj.

Le dernier quart d'heure n'a cependant pas suffi au Bleus pour mener à bien leur difficile mission. Ils ont même craqué à la fin de la rencontre face à la vaillance des Écossais qui ont réussi à inscrire l'essai de la victoire à la toute dernière minute. Après avoir battu l'Angleterre à Twickenham lors de la première journée de cette compétition, ils terminent ainsi leur campagne européenne sur un nouvel exploit.

