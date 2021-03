Tennis: jeudi bleu pâle à Miami où Garcia a frôlé l'exploit

Publicité Lire la suite

Miami (AFP)

Il n'y plus de Françaises au tournoi de Miami: Caroline Garcia, pourtant passée près de faire tomber la N.3 mondiale Simona Halep, et Alizé Cornet, sèchement battue par la Tchèque Petra Kvitova (N.9), ont été éliminées dès le 2e tour.

Jérémy Chardy, seul Tricolore en lice ce jeudi chez les messieurs, a pris la porte lui aussi, défait par un moins bien classé que lui, Dennis Kudla, 3-6, 6-3, 6-4.

Si ce dernier peut nourrir quelques regrets, que dire alors de Garcia, battue 3-6, 6-4, 6-0 par Halep, revenue du diable-vauvert dans leur match.

La Française, efficace au service, agressive dans les échanges, a mené 6-1, 3-1, avant de s'effondrer. La Roumaine qui venait de solliciter un temps-mort médical, pour soulager son épaule droite, a alors retrouvé de l'allant et, évitant d'être menée 4-1, elle a enchaîné les jeux à son avantage.

Dans une courbe inversée, Garcia a commencé à commettre plus de fautes, comme si elle avait perdu le rythme. Impression renforcée au 3e set à sens unique pour Halep.

Au prochain tour, cette dernière affrontera la Lettone Anastasija Sevastova, qui a renversé 1-6, 6-2, 6-3 l'Américaine Coco Gauff (N.31).

- Barty se fait peur -

Pour Alizé Cornet, en revanche, il n'y a pas eu de suspense contre Kvitova, victorieuse 6-0, 6-4. Si la Niçoise ne s'est pas écroulée malgré l'écart au premier set, comme contre Svetlana Kuznetsova qu'elle a renversée au 1er tour (2-6, 6-2, 6-1), elle n'a cette fois pu renverser la vapeur. Sa 4e défaite en autant d'affrontements face à la Tchèque, qui affrontera la Britannique Johanna Konta au 3e tour.

Dans le tableau féminin, il n'y pas que Garcia qui a failli créer la surprise, puisque la Slovaque Kristina Kucova, 149e mondiale, a obtenu une balle de match face à la N.1 mondiale Ashleigh Barty.

Menée 5-3, 40-30 sur service adverse au 3e set, l'Australienne a sorti un superbe retour gagnant pour l'effacer, avant de la débreaker et finir par renverser la vapeur.

Non sans se faire encore un peu peur sur son dernier jeu de service, puisque Kucova a eu trois balles pour égaliser à 6-6. Mais Barty s'est ressaisie en plantant deux de ses 15 aces au meilleur moment pour s'imposer 6-3, 4-6, 7-5 en 2h27.

"Il était important dans ce match de persévérer et d'essayer de comprendre comment faire au fur et à mesure. Je suis juste vraiment heureuse de ne jamais avoir abandonné et de m'être donnée une chance de rester dans la course", a commenté la tenante du titre (2019).

- Cinq Bleus en lice -

Un succès qui ne peut que lui faire du bien après une année 2020 blanche, durant laquelle elle n'a pas voulu quitter son pays pour finir la saison aux Etats-Unis et en Europe. Elle n'a donc repris la compétition qu'en janvier cette année et a notamment atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie.

Barty, 24 ans, qui défend aussi à Miami sa première place mondiale, briguée par la Japonaise Naomi Osaka, affrontera au prochain tour l'Autrichienne Jelena Ostapenko, lauréate à Roland Garros en 2017.

Chez les messieurs, Jérémy Chardy, pourtant auteur d'un bon début de saison, quart de finaliste à Rotterdam puis Dubaï ces dernières semaines, a semblé fatigué face à Dennis Kudla.

Le 49e mondial a été plus saignant dans le premier set, parvenant à breaker au meilleur moment, alors qu'il menait 4-3. Mais tandis que le 123e mondial montait en régime, il a baissé de pied, notamment au 3e set où il s'est fait breaker dès le 3e jeu.

Il reste désormais cinq Français en lice, tous dans le tableau masculin, parmi lesquels Pierre-Hugues Herbert et Hugo Gaston, qui affronteront respectivement le Canadien Felix Auger-Aliassime (N.11) et l'Italien Jannik Sinner (N.21) vendredi, jour où débutera le Russe Daniil Medvedev, N.2 mondial, face au Taïwanais Lu Yen-Hsun.

Samedi, débuteront Benoît Paire contre l'Italien Lorenzo Musetti, Adrian Mannarino face au Serbe Miomir Kecmanovic et Ugo Humbert qui ne connaît pas encore son adversaire.

