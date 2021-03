NBA: Andre Drummond vient renforcer les Lakers (média)

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Le pivot Andre Drummond, laissé libre par Cleveland, a décidé de finir la saison chez les Lakers, tenants du titre NBA, dont il renforcera considérablement le secteur intérieur, rapporte dimanche ESPN, en citant son agent.

Cette recrue de taille (2,08 m) et de poids (123 kg) va faire du bien à la franchise de Los Angeles, qui a besoin de muscler sa défense à l'intérieur en vue des play-offs. A fortiori, alors que les deux stars de l'équipe LeBron James (cheville) et Anthony Davis (mollet, tendon d'Achille) sont actuellement sur le flanc.

Les Lakers sont pourtant pourvus au poste de pivot, avec Marc Gasol et Montrezl Harrell. Et si le second apporte beaucoup en sortie de banc (15,1 pts, 6,7 rbds de moyenne), le premier, âgé de 36 ans, n'est pas dans sa meilleure forme (4,8 pts, 4 rbds).

Drummond, spécialiste du rebond (13,5 prises par match, dans le top 3 de la ligue) est aussi un joueur qui sait marquer (17,5 pts), même si cela ne sera pas sa tâche première.

En attirant ce boo joueur, qui a évolué huit saisons à Détroit, avant d'atterrir à Cleveland en 2019, les Lakers envoient une réponse à Brooklyn, son plus sérieux rival pour la course au titre, qui a ajouté samedi à son effectif étoilé (Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin...) le pivot expérimenté LaMarcus Aldridge, lui aussi laissé libre par San Antonio.

Il leur faudra néanmoins récupérer James et Davis assez vite, pour espérer prétendre à un doublé, que ce soit face aux Nets ou un autre prétendant de la conférence Est.

