C1: les quarts de finale aller et retour entre Porto et Chelsea se joueront à Séville 

Lisbonne (AFP)

Les quarts de finale aller et retour de Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea se joueront à Séville en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19 entre le Portugal et le Royaume-Uni, ont annoncé mardi l'UEFA et le club portugais.

"L'UEFA a confirmé que les deux matches de quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea seront joués au stade Rámon Sánchez-Pizjuán de Séville", a précisé l'équipe portugaise dans un communiqué sur son site officiel.

Le match aller, avec le FC Porto dans le rôle de l'équipe qui reçoit, aura lieu le 7 avril et le match retour six jours plus tard, le 13 avril.

"L'UEFA tient à remercier le FC Porto et Chelsea pour leur soutien et leur étroite coopération, ainsi que la Fédération portugaise de football, la Fédération anglaise de football, la Fédération espagnole de football et le Séville FC pour leur aide et leur accord pour organiser les matches", a souligné pour sa part l'instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

Le gouvernement portugais a prolongé lundi la suspension des vols avec le Royaume-Uni jusqu'au 15 avril pour limiter la propagation des nouveaux variants du Covid-19.

Des exceptions existent dans le cadre d'urgences médicales ou pour les résidents des deux pays mais pas pour les sportifs de haut niveau.

Pour cette même raison, la sélection portugaise de football, qui compte de nombreux joueurs évoluant dans le championnat d'Angleterre, avait dû délocaliser la semaine dernière son match face à l'Azerbaïdjan (victoire 1-0) à Turin (Italie), dans le cadre des qualifications au Mondial-2022.

Lors du 8e de finale aller de C1 face à l'Atlético Madrid en février, Chelsea avait dû disputer la rencontre à Bucarest, à cause des restrictions sanitaires entre l'Espagne et le Royaume-Uni, avant de jouer le match retour dans son stade à Londres près d'un mois plus tard.

L'an passé, l'UEFA avait dû revoir la formule de la Ligue des champions, avec la suppression des matches par élimination directe en aller-retour en raison de la pandémie. Elle avait pour la première fois instauré un tournoi final rassemblant au Portugal les huit dernières équipes en lice, avec des quarts et des demies sur un seul match, avant la finale, remportée par le Bayern Munich face au Paris SG (1-0).

