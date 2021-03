Euthanasie en commission à l'Assemblée: "majorité de conscience", selon un député

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Une "majorité de conscience" en faveur de l'euthanasie existe à l'Assemblée nationale, a estimé mardi le député Olivier Falorni, même si sa proposition de loi au menu mercredi en commission n'était pas adoptée.

Les échanges s'annoncent serrés en commission des Affaires sociales avec pas moins de 262 amendements sur son texte sur le "droit à une fin de vie libre et choisie".

La proposition de loi sera ensuite débattue le 8 avril dans l'hémicycle, en première lecture, lors d'une journée d'initiative de son groupe d'opposition Libertés et Territoires.

Son article 1er prévoit que "toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable", peut demander à disposer d'une "assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur".

M. Falorni s'est appuyé devant la presse sur le fait qu'un de ses amendements modifiant le titre -afin de "garantir" ce droit au lieu de simplement le "donner"- était co-signé par 225 députés de tous bords, traduisant selon lui un très large soutien, au moins sur le principe, à son initiative.

Parmi les signataires de cet amendement, on trouve des ténors de l'opposition comme le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon ou le patron du PS Olivier Faure, mais aussi des figures de la majorité comme les LREM François de Rugy, ancien ministre, et Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des Lois.

"J'espère que la conscience primera sur la consigne", a poursuivi le député de la Charente-Maritime, laissant pointer le risque de voir son texte se heurter in fine à une opposition du gouvernement, peu enclin à s'engager pour le moment dans un bouleversement législatif sur un sujet hautement sensible.

Devant le Sénat début mars sur un texte PS comparable, le ministre de la Santé Olivier Véran avait argué que "cinq ans après la loi Claeys-Leonetti (qui autorise la sédation profonde et continue, NDLR), le principal enjeu n'est pas tant de la faire évoluer que de la faire connaître".

A droite, le patron des députés LR Damien Abad s'est montré mardi favorable à un "renforcement des soins palliatifs", mais a souligné que le texte de M. Falorni sur une assistance active à une fin de vie constituait un "changement de paradigme".

Comme d'autres députés y compris dans la majorité, Pascal Brindeau (UDI) a douté que "ce soit le bon moment et le bon véhicule législatif".

