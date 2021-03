Une pièce adaptée de "Game of Thrones" en préparation pour 2023

La première de la saison 8 de la série "Game of Thrones" à New York en avril 2019

New York (AFP)

Une pièce adaptée de la série "Game of Thrones" est en préparation pour 2023, avec la collaboration du père de la saga littéraire George R. R. Martin, a annoncé mardi la production alors que foisonnent les projets télévisés autour de cet univers culte.

La pièce se déroulera "durant un moment charnière de la série" littéraire, a indiqué dans un communiqué l'équipe, emmenée par les producteurs de théâtre Simon Painter, Tim Lawson et Jonathan Sanford, qui avaient monté, en 2014, la revue de magie "The Illusionists" à Broadway.

Ce moment déterminant de la saga est le tournoi d'Harrenhal, qui se déroule environ 17 ans avant la première saison de la série télévisée de la chaîne câblée HBO.

"Ils étaient peu nombreux à imaginer le carnage à venir quand les gens bien nés et le petit peuple se sont retrouvés à Harrenhal pour observer les meilleurs chevaliers du royaume combattre dans un grand tournoi", a expliqué George R. R. Martin, cité dans le communiqué.

Apparaîtront dans la pièce "beaucoup des personnages les plus connus" de la saga littéraire et de la série à grand succès, étalée sur 8 saisons, diffusées de 2011 à 2019.

La pièce sera écrite par le dramaturge britannique Duncan Macmillan, déjà auteur d'adaptations des romans "1984" de George Orwell et "Cité de verre" de Paul Auster.

"Notre rêve est d'amener Westeros (lieu imaginaire où se déroule "Game of Thrones") à Broadway, à West End (quartier des théâtres de Londres) et en Australie... et plus tard sur une scène près de chez vous", a déclaré George R. R. Martin, qui dit avoir commencé à travailler au projet avant la pandémie de coronavirus.

Quasiment deux ans après la fin de la série télévisée, de nombreux projets sont en cours autour de l'univers de "Game of Thrones". Parmi eux figurent "House of the Dragon", série se déroulant avant "Game of Thrones", produite par HBO et attendue en 2022.

George Martin est aussi impliqué dans des projets liés à d'autres de ses livres, notamment "Les Rois des sables" ("Sandkings"), pour Netflix.

Cette multiplication des projets fait craindre aux fans du "Trône de Fer" que l'auteur, âgé de 72 ans, ne puisse terminer son cycle littéraire, déjà dépassé par la série télévisée.

Voilà près de dix ans que le dernier volume de la saga, "A Dance with Dragons" ("Une danse avec les dragons"), a été publié.

