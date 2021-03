NBA: Philadelphie sonné à Denver

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les Philadelphie 76ers ont été piégés à Denver en NBA mardi, où les Nuggets, soutenus par leurs supporters présents dans la Ball Arena pour la première fois depuis près d'un an, ont battu le coleader de la Conférence Est 104-95 avec 30 points de Jamal Murray.

Cette précieuse victoire des Nuggets leur permet de prendre seuls la 5e place de la Conférence Ouest et de rester dans la course pour les plays-offs. La deuxième défaite consécutive des 76ers, battus dimanche par les LA Clippers, permet aux Brooklyn Nets de revenir à leur hauteur en tête de la Conférence Est.

Denver a attaqué le match pied au plancher, pour compter deux fois plus de points que Philly après un premier quart-temps de folie: 44-22.

Philadelphie a fait quasiment jeu égal dans le deuxième quart, puis a remporté les deux derniers et est même revenu à six longueurs. Mais l'écart était trop important à combler face à des Nuggets qui, outre Murray, ont pu compter sur un match solide de Nikola Jokic, auteur de 21 points, 10 rebonds et 5 passes décisives.

Philadelphie a en outre été mangé aux rebonds (31 contre 51), où Michael Porter Jr., auteur par ailleurs de 27 points, a joué les déménageurs avec 12 prises.

"Ils nous ont pris à la gorge d'entrée, et nous n'avons jamais pu vraiment nous en remettre", a reconnu Doc Rivers, l'entraîneur des 76ers.

- "Ils nous ont tant manqué" -

Denver a signé sa troisième victoire de suite, qui plus est avec le soutien du public (un peu plus de 4.000 spectateurs), pour la première fois depuis le hui-clos imposé il y a quasiment un an à cause de la pandémie de Covid-19.

"Ils nous ont tant manqué", a déclaré Jamal Murray, qui attribue en grande partie la victoire de son équipe à leur soutien. "Vous avez apporté une énergie différente au match", les a-t-il remerciés. "Et quand nous sommes dans le match et que le public y est aussi, difficile alors de nous battre".

Moins content, Michael Malone, l'entraîneur de Denver, a déploré le relâchement de son équipe en fin de match.

"Ca me fatigue de nous voir creuser de gros écarts pour ensuite, pour des raisons que j'ignore, nous relâcher et remettre l'adversaire dans le bain", s'est-il agacé.

Cette soirée de mardi a vu par ailleurs le Orlando Magic mettre fin à une série de six victoires des LA Clippers, qui ont cédé devant leur public 103 à 96.

Les 28 points de Kawhi Leonard n'ont pas suffi à l'équipe californienne, face à Orlando, magique dans le dernier quart-temps où il est venu coiffer des Clippers qui menaient de deux points à son entame.

Les joueurs du banc, Terrence Ross (15 points), Otto Porter Jr. (13) et Mo Bamba (8), ont efficacement contribué à la performance du Magic, avant-dernier de la Conférence Est, chez le troisième de la Conférence Ouest.

Les Phoenix Suns enfin ont assommé dans l'Arizona les Atlanta Hawks 117-110 grâce à leur collectif, avec sept joueurs à 10 points et plus, pour consolider leur 2e place dans la Conférence Ouest.

© 2021 AFP