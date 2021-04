JO-2024 surf: Teahupo'o, "la plus belle vague au monde"

Publicité Lire la suite

Teahupoo (France) (AFP)

L'histoire raconte que ce sont deux frères tahitiens, 'Camion' et 'Camionnette', qui ont découvert la vague "idéale" et "ultra puissante" de Teahupo'o. Immortalisée par le champion Laird Hamilton avec une photo légendaire, ce tube magique déroulera son tapis bleu pour accueillir le surf lors des JO en 2024.

Cette vague, si particulière pour être aussi large que haute et pouvant atteindre cinq mètres de grandeur, sera le spot des Jeux en 2024 après une entrée du surf au programme olympique cet été à Tokyo.

"Au Japon ça va être minable. Ceux qui vont regarder diront: +C'est ça le surf ? Bof+. Mais à Teahupo'o, ils vont dire: +oh la la !+ Le CIO (Comité international olympique) dira alors que ça vaut le coup de continuer avec le surf !", lance fièrement Patrick Juventin, qui a créé la Fédération tahitienne de surf en 1989, et qui n'en démord pas: "Le surf est polynésien, il n'est pas né à Hawaii."

- Récif -

Teahupo'o est une vague offrant des tubes quasi translucides, tel un tunnel d'eau turquoise. Incontournable du circuit professionnel, elle attire les surfeurs du monde entier. Il y a quarante ans de cela, elle n'était l'affaire que de quelques-uns. A l'époque, les Polynésiens surfaient les vagues proches de chez eux, des 'beach break' (les vagues déferlent sur un banc de sable proche du bord).

Mais depuis leur terrain de jeu, Teahupo'o offrait un spectacle époustouflant. Le matériel était rudimentaire et le surf tracté n'existait pas, ce 'tow-in' qui permet au surfeur tiré par un jet-ski d'être lancé sur des vagues de plus de trois mètres.

Certains se sont tout de même aventurés à la force des bras et des jambes sur cette vague de récif. Sur l'île volcanique de Tahiti, la houle arrive d'une profondeur très importante. Elle vient buter sur un récif très peu profond, n'est donc pas freinée et se retrouve collée contre le platier (surface horizontale d'un haut-fond sous-marin) pour donner des hauteurs et épaisseurs gigantesques, explique Jérôme Rigaudie, professeur d'histoire géographie et surfeur polynésien.

"La vague de récif, c'est la vague parfaite", raconte la légende tahitienne de surf, Arsène Harehoe, qui l'a prise pour la première fois en 1984.

"Les vagues de plage pètent de partout, celle-là est une vague qui déroule, elle est tellement belle. La première fois que j'y suis allé, c'était énorme, magnifique, fabuleux. J'ai traversé le récif mais c'est le tarif quand tu surfes Teahupo'o, il vaut mieux le traverser que de te le prendre sur la tête."

- 'LA bombe' -

Et puis un jour, en 2000, la vague à la lèvre si épaisse sort de la confidentialité pour devenir "la vague du millénaire".

Le 17 août 2000, le surfeur californien Laird Hamilton se lance sur la bête tahitienne de plus de trois mètres de hauteur pour s'offrir un tube monumental. Un instant capté à jamais par le photographe australien Tim McKenna, dont le cliché fera le tour du monde.

"Laird Hamilton a pris cette vague qui sortait un peu de nulle part, ça a relancé sa carrière et ça a conforté la place de Teahupo'o comme l'un des plus beaux spots au monde", souligne McKenna, depuis sa maison à Paea, à une cinquantaine de kilomètres de Teahupo'o.

"C'est comme ça que Teahupo'o fonctionne, dans une journée, il y aura toujours une vague beaucoup plus grosse que les autres, presque le double. Aujourd'hui, tout le monde veut cette grosse vague, ils attendent LA bombe de la journée. A l'époque, Laird avait pris cette vague-là", relève le photographe.

Aussi belle soit-elle, la vague reste particulièrement dangereuse à cause du récif peu profond. Il y a eu un décès et de nombreux blessés, dont certains sont devenus infirmes.

