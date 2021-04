Les 24 Heures Motos au Mans, prévues les 17 et 18 avril, reportées sine die

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La 44e édition des 24 Heures Motos au Mans (Sarthe), prévues les 17 et 18 avril, sont reportées sine die en raison du "contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière", ont indiqué les organisateurs dans des communiqués vendredi.

Un tel contexte "ne permet pas la tenue de l'épreuve dans les conditions de sécurité nécessaires" pour les pilotes, expliquent le promoteur Eurosport Events et l'Automobile Club de l'Ouest, pour le circuit du Mans, ajoutant "travailler d'ores et déjà pour trouver une date de report sur la saison 2021".

"Une communication sera faite à ce sujet dans les dix prochains jours", est-il précisé.

Il avait d'ores et déjà été annoncé fin janvier que l'épreuve se déroulerait à huis clos cette année. L'an dernier, elle avait été reportée de mi-avril à fin août.

Le circuit Bugatti du Mans doit également accueillir le Grand Prix de France moto du 14 au 16 mai. "L'événement est maintenu aux dates initialement prévues", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué un peu plus tôt vendredi. "Une décision sera actée à la mi-avril quant à la possibilité ou non d'accueillir du public, et sous quelles conditions. Cette décision sera arrêtée en accord avec les autorités compétentes et se basera sur les règles établies par le ministère des Sports et par la Préfecture de la Sarthe."

En sport automobile, début mars, les 89e 24 Heures du Mans, prévues les 12 et 13 juin, ont été reportées aux 21 et 22 août pour "se donner toutes les chances d'accueillir du public" dans le contexte de crise du Covid-19.

L'ePrix de Formule E de Paris, habituellement disputé en avril, n'aura pas lieu en 2021, pas plus qu'en 2020.

Le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet (Var), enfin, est programmé le 27 juin.

© 2021 AFP