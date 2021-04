Peltier (LR) lance son micro-parti pour mener une "réflexion programmatique"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le numéro 2 de LR Guillaume Peltier a lancé son micro-parti "Ensemble avec Guillaume Peltier", un outil de "réflexion programmatique" sans visée électorale, a-t-il affirmé vendredi à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

"L'idée est de participer au débat d'idées avec un outil programmatique, intellectuel", assure le vice-président délégué des Républicains, qui compte engager une "consultation sur les idées" auprès des 262.000 abonnés à sa newsletter, dont "plus de la moitié ne sont pas adhérents LR".

Il s'agit de "s'adresser à ce noyau de la droite qui n'est pas que LR", ajoute Guillaume Peltier, qui espère présenter les grandes lignes de ces idées "au début de l'été".

Le député du Loir-et-Cher, qui se targue de disposer d'un "vrai réseau de sympathisants de droite" après avoir mené une dizaine de tours de France ces douze dernières années, avait déjà lancé en 2017 "Les amis de Guillaume Peltier", association active en Sologne pour organiser des événements locaux. Le micro-parti se veut un "label complémentaire" et une déclinaison idéologique de cette structure et de la newsletter.

A un an de la présidentielle, et alors que la droite s'interroge sur la désignation de son candidat, le vice-président délégué de LR réfute toute ambition électorale: "si je voulais être candidat, je dirais autrement", assure ce proche de Xavier Bertrand, qui partage avec lui une ligne de droite sociale et ferme sur le régalien.

