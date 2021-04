Rugby: Toulon "dégoûté" menace de ne plus jouer de Coupe d'Europe

Publicité Lire la suite

Toulon (AFP)

"Dégoûté", Bernard Lemaître, président du club de Toulon, dont le huitième de finale de Coupe d'Europe contre Leinster a été annulé en raison d'un cas de Covid, l'assure: "Je ne suis pas du tout sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe."

Q: Quel est votre sentiment après cette annulation ?

R: "Il y a de la colère et du dégoût. On est un peu écœurés parce qu'on met tellement de soi-même dans la gestion d'un club que se faire traiter comme cela, surtout pour la deuxième fois consécutive, ça commence à faire beaucoup. Après que l'EPCR se soit un petit peu ridiculisée auprès du monde du rugby lors des phases de poules avec différents incidents, sans doute par un certain laxisme, ils ont ensuite voulu faire preuve de rigueur... On a reçu des recommandations extrêmement drastiques que l'on a respectées à la lettre. Mais le cas devant lequel on se trouve n'y figure pas. A la rigueur, on aurait pu admettre qu'à la suite du test positif de mercredi, on nous dise qu'il y a un risque potentiel, que le match soit annulé et qu'on ne se déplace pas. Jusqu'à 12h30 heure locale, on est dans la certitude qu'on va jouer. On est traités n'importe comment. Surtout que j'ai appris que c'est le gouvernement irlandais qui a interdit le match. Je me demande quand est intervenue cette décision ? Avant celle de l'EPCR ? Si c'est le cas, l'EPCR a l'obligation de faire jouer le match ailleurs, demain ou après-demain. Il faut que le match se joue. Sinon, c'est un arbitrage sur tapis vert... On ne saura jamais l'exacte vérité donc je suis un peu dégoûté."

Q: Vous vous sentez isolés?

R: "Nous avons reçu le soutien de la part de de la Ligue nationale de rugby (LNR). Ils essaient de faire de leur mieux pour essayer de débrouiller les choses, en particulier pour savoir qui a interdit le premier la tenue du match, grâce à un dialogue avec des gens avec qui je ne peux plus parler, comme le directeur général de l'EPCR. Cela fait deux fois que ça tombe sur le même club et pas n'importe lequel. C'est un club qui a une certaine renommée, surtout en Coupe d'Europe. On est traité comme des kleenex. Je sais qu'il y a un passé avec des polémiques entre l'EPCR et le président Boudjellal. Les deux organismes sont toujours en procès, l'EPCR a perdu deux fois et je crois qu'ils veulent aller en cassation. Ils ont perdu contre Boudjellal et le RCT. Forcément, le climat n'est pas très sain. Il y a un arrière fond désagréable. On est traités n'importe comment..."

Q: Sergio Parisse a appelé au boycott de la compétition. Quelle est votre position ?

R: "Je ne suis pas du tout sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe. Je vais voir avec la Ligue. Ce n'est plus une compétition qui nous motive. Elle est gérée par un organisme qui prétend postuler à l'organisation d'une Coupe du monde des clubs... il faut qu'il soit hyper professionnel. Après, je comprends la réaction de Sergio, tous les joueurs sont furieux. Cependant la demande de Sergio Parisse n'est pas réaliste. Je reçois beaucoup de messages sympathiques, du nouveau président de la Ligue et de présidents du club, mais je ne crois pas que je puisse leur demander de boycotter la Coupe d'Europe. Mais il est possible que le RCT le fasse."

Propos recueillis par Tristan Arnaud en conférence de presse

© 2021 AFP