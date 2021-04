Tournoi des six nations: l'Ecossais Hamish Watson meilleur joueur de l'édition 2021

Le flanker écossais Hamish Watsson, plaqué par les Français Bernard Le Roux et Charles Ollivon, lors du Tournoi des Six nations, le 26 mars 2021 au Stade de France à Saint-Denis

Le troisième ligne écossais Hamish Watson a été élu meilleur joueur du Tournoi des six nations 2021 par les fans, a annoncé vendredi le comité organisateur.

Élément clé du XV du Chardon, qui a battu l'Angleterre, l'Italie et la France cette année, Watson succède au demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont, sacré en 2020.

Le joueur d'Edimbourg, avec 35% des voix, devance Dupont, justement, les Gallois Louis Rees-Zammit et Taulupe Faletau ainsi que les Irlandais Robbie Henshaw et Tadhg Beirne.

"Je suis très surpris, surtout qu'il y avait pas mal de super joueurs en course. Gagner quelque chose comme ça, c'est surtout le travail de toute une équipe. Cette équipe d'Ecosse est une super équipe et je pense qu'on va arriver à faire de grandes choses dans les prochaines années", a confié Watson.

Il est le deuxième Ecossais titré depuis 2004 et les deux trophées de meilleur joueur décrochés par l'arrière et capitaine du XV du Chardon Stuart Hogg en 2016 et 2017.

