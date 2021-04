Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin AstraZeneca: 7 décès au Royaume-Uni -

Sept personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins, sur un total de 30 cas identifiés jusqu'ici, a indiqué l'agence britannique du médicament (MHRA).

"Les avantages du vaccin AstraZeneca pour prévenir l'infection au Covid-19 et ses complications continuent d'être largement supérieurs aux risques et le public devrait continuer à recevoir le vaccin quand il est invité à le faire", a-t-elle ajouté.

- Nouvelles restrictions en France -

A compter de samedi 19H00, les règles déjà imposées à 19 départements s'étendent à toute la métropole française: les commerces jugés non-essentiels vont devoir baisser le rideau, les déplacements seront limités à 10 km, et, pour la première fois depuis le printemps 2020, les crèches et établissements scolaires vont fermer pendant trois à quatre semaines.

En ce week-end de Pâques, les autorités tolèrent cependant jusqu'à lundi soir les déplacements interrégionaux, pour permettre à ceux qui le peuvent de se mettre au vert et d'emmener les enfants chez leurs grand-parents.

- Président argentin testé positif -

Le président argentin Alberto Fernandez, qui a été vacciné contre le Covid-19, a annoncé qu'il était positif au virus selon un test antigénique.

Le président argentin a reçu deux doses du vaccin Spoutnik V du laboratoire russe Gamaleïa, la première le 21 janvier et la seconde le 11 février, ont précisé à l'AFP des sources à la présidence.

- Réouverture des salles en Californie -

Les supporteurs des différentes équipes californiennes de basket et de hockey sur glace vont pouvoir de nouveau assister à des matchs dans les enceintes couvertes à compter du 15 avril.

Outre les événements sportifs, le département de la santé publique de cet Etat a également décidé d'autoriser les spectacles en salles, réceptions ou conférences.

- Plus de 100 millions de personnes vaccinées aux Etats-Unis -

Plus de 100 millions de personnes aux Etats-Unis ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

Dans le détail, plus de 101,8 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, et 58 millions d'individus sont entièrement vaccinés, dont plus d'une personne sur deux chez les plus de 65 ans.

- Amérique latine et Caraïbes: 25 millions de cas -

La région Amérique latine et Caraïbes a franchi vendredi le seuil des 25 millions de cas déclarés de Covid-19, selon un comptage AFP à partir de chiffres officiels.

La région est confrontée à une forte augmentation du nombre des contaminations, conduisant plusieurs pays à renforcer à nouveau les restrictions. Le nombre des morts y est de 788.721 pour 600 millions d'habitants.

- Plus de 2,8 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2.839.051 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 554.103 morts, devant le Brésil (328.206), le Mexique (203.854), l'Inde (164.110) et le Royaume-Uni (126.816).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

© 2021 AFP