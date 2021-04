Coupe d'Europe de rugby: une prouesse pour Toulouse, un exploit pour Clermont

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Comme on se retrouve. Dans une semaine, Clermont et Toulouse se disputeront une place dans le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby, après leurs succès samedi face aux Wasps et le Munster, respectivement, et rejoignent La Rochelle également qualifié pour les quarts.

. Toulouse affirme son statut

Le Stade toulousain, c'est du costaud. La preuve? Les Rouge et Noir ont passé quarante points au Munster (40-33) à Thomond Park, là où personne ne s'était imposé en Europe depuis 2015 (quinze victoires, un nul).

Une "performance XXL", selon le manager toulousain Ugo Mola, et "un match quasi-parfait" pour Romain Ntamack, qui permettent aux Haut-Garonnais de se qualifier pour le vingtième quart de finale européen de leur histoire. Où ils retrouveront Clermont pour une revanche de la dernière finale du Top 14. Ils peuvent dire merci à leurs internationaux français, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Julien Marchand, tous décisifs, qui reviennent à point nommé.

. Clermont renversant

Un essai à la dernière minute de Kotaro Matsushima, transformé par Camille Lopez, a envoyé Clermont en quart de finale. Car les Auvergnats sont revenus de nulle part pour aller chercher leur billet devant les Wasps (27-25)...

Dominés, trop maladroits, les Jaunards ont fini fort. Ils n'ont mené au score que sept minutes: entre les 18e et 24e minutes puis à la dernière seconde.

"Ça fait plaisir de voir le groupe aller chercher des ressources comme ça, dans les dernières secondes, ne rien lâcher. C'est ce que j'ai dit dans les vestiaires, l'histoire est belle et, pour gagner quelque chose, il faut souffrir ! On a trouvé des ressources profondes pour aller chercher la victoire", s'est réjoui le coach clermontois Franck Azéma.

L'ASM retrouvera donc Toulouse, qui ne l'a plus battu au stade Marcel-Michelin depuis 2002 (15 victoires, un nul), pour un quart de finale 100% made in Top 14.

. Lyon, c'est non

A l'expérience. Lyon a payé pour apprendre face à Exeter (47-25), champion d'Europe en titre. Le LOU a longtemps joué crânement sa chance, menant même 17-5 à la 18e minute, sur le terrain des Chiefs. Mais le pilier Vivien Devisme a récolté un carton jaune (20e) et les Anglais ont accéléré le pas, pour virer en tête à la pause (26-20).

Un nouveau carton jaune pour l'autre pilier Xavier Chiocci (58e) et les Lyonnais ont fini par craquer, laissant Exeter prendre le large, histoire de signer son sixième succès de rang face à des formations du Top 14. Les coéquipiers de Stuart Hogg recevront les Irlandais du Leinster en quart de finale dans une semaine.

. Colère noire sur tapis vert

La journée de vendredi aura été mi-figue mi-raisin pour le rugby français: si La Rochelle s'est offert Gloucester (27-16), Toulon est tombé devant les Irlandais du Leinster. Sans jouer, la faute à la pandémie.

Rappel des faits: mercredi, un cas positif est détecté dans la première ligne varoise; jeudi, le joueur ne fait pas le voyage en Irlande, où des nouveaux tests sont réclamés, tous finalement négatifs; vendredi, à quelques heures du coup d'envoi, l'EPCR "annule le huitième de finale" avant d'officialiser "la qualification du Leinster".

Résultat, une nouvelle polémique entre les organisateurs et le club toulonnais. "On est écoeurés. Il y a un sentiment de dégoût. On est traités n'importe comment...", a soufflé le président Bernard Lemaître.

Le patron varois réfléchit à réclamer un dédommagement à l'EPCR, déplorant un voyage à vide et à plus de 250.000 euros, avion et hôtel privatisés compris. Pire, le RCT, sacré en 2013, 2014 et 2015, songe à ne plus s'engager en Coupe d'Europe. "Ce n'est plus une compétition qui nous motive."

Dimanche, le Racing 92 reçoit Edimbourg tandis que Bordeaux-Bègles défie Bristol pour grossir le contingent français en quarts.

