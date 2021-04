Coupe d'Europe de rugby: week-end en famille pour les Lam

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

D'un côté, Pat, l'oncle, entraîneur des Bears; de l'autre, Ben, le neveu, ailier de l'UBB. Le huitième de finale de la Coupe d'Europe de rugby entre Bordeaux-Bègles et Bristol, dimanche, aura une saveur particulière pour la famille Lam.

A plus de 19.000 km du stade Chaban-Delmas, malgré le décalage horaire, il y aura au moins une télévision à Auckland allumée sur ce choc franco-anglais. "J'ai parlé à mon cousin l'autre jour: on discutait mais il n'a pas voulu me dire qui il allait soutenir... En tout cas, il m'a promis de se lever pour regarder le match!", a confié Ben Lam à l'AFP.

Car le rugby, chez les Lam, c'est une histoire de famille. Et dimanche, en Coupe d'Europe, il ne pourra y avoir qu'un vainqueur: Pat l'Anglais ou Ben le Français.

"Pour moi, personnellement, ce sera une histoire de revanche: il m'a eu la dernière fois. C'est lui qui peut se vanter donc il faut que je puisse me venger", sourit le joueur de Bordeaux-Bègles.

Pour son deuxième match avec l'UBB, en septembre, Ben Lam avait en effet chuté face aux Bears de son oncle (37-20 a.p.) en demi-finale du Challenge européen. Un premier titre européen pour "Tonton Pat", vainqueur de Toulon (32-19) dans la foulée.

Débarqué sur le Vieux continent en 2013, chez les Irlandais du Connacht, Pat Lam s'est ainsi forgé une réputation solide d'entraîneur-bâtisseur.

L'ancien troisième ligne, capitaine des Samoa (34 sélections entre 1991 et 1999), est "un bon coach, qui sait ce qu'il veut de ses joueurs", estime son neveu.

Ben Lam sait de quoi il parle: c'est avec son oncle comme entraîneur que l'ailier a débuté dans le Super Rugby. Chez les Blues, pas de passe droit pour le jeune débutant, qui doit patienter avant de faire ses débuts.

- Tonton Pat -

La saison suivante, Ben reste à Auckland et Pat Lam rejoint l'Europe qu'il a déjà connue comme joueur (Newcastle 1997-1998 et 2001-2002 ou Northampton 1998-2001).

A Bristol depuis 2017, après avoir insufflé la culture de la gagne au Connacht, sacré au nez et à la barbe du puissant Leinster lors de la saison 2015-2016, Pat Lam a fait son trou.

Ses joueurs semblent apprécier son coaching fait d'exigence dans le jeu et d'ouverture envers les autres. "Pat Lam est génial, même s'il est un peu obsédé par moments, parfois il me fait même un peu peur. Mais il y a toujours ce côté un peu marrant et éclectique avec lui. Pat adore les gens qui ont de la personnalité, donc on peut toujours être soi-même avec lui", a récemment expliqué le pilier des Bears Max Lahiff.

Le demi de mêlée Callum Sheedy, grand fan de l'équipe de football de Leeds, lui trouve même des ressemblances avec l'inclassable entraîneur argentin de football Marcelo Bielsa héros de la remontée des Peacocks en Premier League en 2020 après 16 ans d'absence.

"Marcelo Bielsa est un génie absolu et il y a quelques similarités avec Pat. Leeds était un peu enlisé quand il est arrivé et il a changé la culture du club pour passer d'équipe de milieu de tableau en D2 à club de l'élite", avait-il estimé il y a peu.

"Cela fait six ans que je suis à Bristol et parfois je dois me pincer quand je repense à où on était, en Championship (D2)", à l'arrivée de Lam, "Pat a vraiment martelé dans nos têtes +N'ayez pas peur, n'ayez pas peur+".

Dimanche, Pat Lam ne fera pas de sentiment. Ce n'est de toute façon pas le genre: "C'est un match à élimination directe qui peut nous emmener vers un quart à domicile. Il faudra faire le travail". La famille, c'est après.

