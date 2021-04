MotoGP: 1er doublé français de l'histoire à Doha, Quartararo devant Zarco

Publicité Lire la suite

Doha (AFP)

Premier doublé français dans la catégorie reine de la vitesse moto ! Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Doha (Qatar), deuxième manche de la saison de MotoGP, devant Johann Zarco (Ducati-Pramac) dimanche.

Le débutant espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui avait signé la pole position, complète le podium (son premier dans l'élite pour sa deuxième course seulement) sur le circuit de Losail.

Pour trouver deux Tricolores sur un podium dans la catégorie reine avant eux, il faut remonter en... 1954 en France, à Reims, pour la victoire de Pierre Monneret devant Jacques Collot, 3e.

Cerise sur le gâteau, même si cela reste anecdotique si tôt dans la saison, Zarco mène désormais le classement des pilotes avec 40 points, quatre longueurs devant Quartararo, 2e.

Pour les deux Français, c'est aussi la deuxième course avec leurs nouvelles équipes, intégrées pendant l'hiver.

Les Espagnols Alex Rins (Suzuki) et Maverick Vinales (Yamaha), vainqueur du GP du Qatar sur le même tracé la semaine passée, ferment le top 5.

Suivent l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), le champion en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), le Sud-Africain Brad Binder (KTM), l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia).

A noter les performances une fois de plus décevantes des Italiens de Yamaha-SRT, le vice-champion en titre Franco Morbidelli (12e) et la légende Valentino Rossi (16e après avoir réalisé les plus mauvaises qualifications de sa carrière en GP, terminées 21e et avant-dernier).

Pour rappel, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui soigne toujours une fracture au bras droit subie l'été dernier, est forfait au minimum pour les deux premières courses de la saison.

Après un mois au Qatar depuis les essais d'avant-saison, le MotoGP va désormais retrouver l'Europe, à commencer par Portimao (Portugal) du 16 au 18 avril.

