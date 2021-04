Covid: nouveau record de cas en Inde, restrictions accrues à Bombay

Publicité Lire la suite

New Delhi (AFP)

L'Etat indien le plus touché par le coronavirus, qui comprend la mégalopole de Bombay, a mis en place de nouvelles restrictions lundi, alors que le pays a enregistré pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas en 24 heures.

L'espoir qui était apparu au début de cette année de voir enfin le nombre de cas diminuer a disparu ces dernières semaines avec une nouvelle vague qui a porté le total de cas depuis le début de la pandémie à 12,5 millions, et le nombre de morts à 165.000.

Les autorités locales ont donc décidé dimanche d'avancer le couvre-feu de 20 à 19h, d'appliquer un confinement le week-end, de fermer non seulement les bars et restaurants, cinémas, piscines, lieux de cultes et lieux publics, mais également les bureaux privés, et d'interdire toute réunion de plus de quatre personnes.

Le Premier Ministre Narendra Modi cherche avant tout à éviter de revenir à un confinement national, après celui de mars 2020 dont les conséquences avaient été catastrophiques pour les plus pauvres.

Il a en revanche annoncé une grande campagne pour faire prendre conscience à la population des gestes barrières nécessaires, "avec l'accent sur le port du masque à 100%, les mesures d'hygiène dans les lieux publics et au travail, ainsi que dans les lieux de soins".

Dans la capitale New Delhi, les autorités locales ont écarté tout retour au confinement, malgré une augmentation du nombre de cas, mais la police a reçu des instructions pour distribuer des amendes à ceux qui ne portent pas de masque.

"Les gens n'ont plus peur du Covid. La plupart ne portent plus de masque, ou ne le portent pas bien, y compris beaucoup de mes passagers", a raconté à l'AFP Surjit Singh, 68 ans, un conducteur de pousse-pousse motorisé.

L'Inde a pour l'instant administré près de 80 millions de doses de vaccin.

