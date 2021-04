MotoGP: Ezpeleta "espère une saison avec beaucoup de batailles"

Le pilote espagnol de Pramac Racing, Jorge Martin (c.), mène la course durant le Grand Prix Moto GP de Doha au Circuit international de Losail, dans la ville de Lusail (Qatar), le 4 avril 2021.

Publicité Lire la suite

Doha (AFP)

Carmelo Ezpeleta, PDG du promoteur du Championnat du monde de vitesse moto (Dorna), espère une saison de MotoGP "avec beaucoup de batailles", à l'image de 2020 et des deux premiers Grands Prix de 2021 ces deux derniers dimanches.

Q: La pandémie de Covid-19 vous a contraint à repenser le début de saison pour passer un mois au Qatar, entre les essais de pré-saison et les deux premiers GP. Etes-vous satisfait du résultat ?

R: "Après la fin de la saison dernière, comme tout le monde, nous avons pensé que les choses pouvaient aller mieux. Nous nous préparions pour aller en Malaisie, à Jérez (Espagne) et, finalement, c'est apparu difficile. Nous avons préféré ne pas prendre de risques. Nous nous sommes dit: c'est mieux de concentrer tout au Qatar. (...) Le protocole est très serré. On ne peut aller que des hôtels au circuit, pas comme en Europe, mais jusque-là (juste avant la dernière course, ndlr), ça s'est très bien passé."

Q: Le Qatar avait proposé de vacciner le paddock. Beaucoup ont saisi cette opportunité ?

R: "C'est sur la base du volontariat. Ceci dit, je sais qu'une grosse majorité a décidé de le faire. (...) La réaction du paddock a été incroyable".

Q: Beaucoup de championnats recentrent leurs calendriers vers l'Europe et les retardent pour accueillir du public. Pensez-vous encore modifier le vôtre ?

R: "Nous parlons tous les jours avec les Grands Prix européens. Pour l'instant, tous sont confirmés, mais nous n'avons pas la confirmation d'avec ou sans spectateurs. Aujourd'hui, tout le monde dit sans spectateurs.(...) Pour nous, l'important est de maintenir la saison. Un des problèmes que nous avons eu l'année dernière est que nous avons fait 15 courses très concentrées. C'est problématique pour la télévision, alors que c'est ce qui nous permet de payer tout le monde (les équipes, ndlr). L'année dernière et cette année, nous n'avons pas pensé aux coûts. L'important c'est la survie. (...) Pour le moment, il faut maintenir le calendrier jusqu'à Misano (en Italie, pour la 14e manche le 19 septembre, ndlr). Ca ira si les choses continuent comme aujourd'hui. Ensuite ce sont les courses hors Europe: Japon, Thaïlande, Australie et Malaisie. Nous avons beaucoup parlé avec les trois dernières. Le Japon se demande s'ils pourront faire ou non les Jeux olympiques. Si les JO en juillet marchent bien, je pense que nous pourrons aller au Japon début octobre. Sinon, il y a la possibilité d'aller en Amérique (Argentine, Texas, ndlr). Nous voulons au minimum 18 courses."

Q: La saison dernière a été très ouverte en MotoGP. Comment voyez-vous 2021 ?

R: "Tous les constructeurs sont très proches. Il n'y a pas beaucoup de différences de performance. J'espère encore une saison avec beaucoup de batailles."

Q: Et un retour rapide de Marc Marquez, qui a aussi manqué tout 2020 ?

R: "Je parle beaucoup avec lui. Il reviendra quand il aura retrouvé la meilleure condition. Peut-être pour la prochaine course (le 18 avril à Portimao, au Portugal, ndlr), j'espère. Il veut être 100% sûr qu'il peut revenir et je suis sûr que, s'il revient, il reviendra +full+ Marquez. (...) Comme Valentino Rossi, il a changé la condition générale de la MotoGP, donc c'est très important qu'il revienne. Que peut-il se passer avec ou sans lui ? Pour moi, le championnat de l'année dernière a été fantastique. Joan Mir a tout le mérite de son titre. Marquez a pris des risques comme il a fait toute sa vie et, cette fois, il ne s'en est pas bien sorti, mais c'était une situation de course."

Propos recueillis par Raphaëlle PELTIER.

© 2021 AFP