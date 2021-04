C1: City avec Silva en "faux-neuf" face à Dortmund

Bernardo Silva avec Manchester City face au Borussia Mönchengladbach en Lihue des champions Budapest on February, le 24 février 2021

Londres (AFP)

Pep Guardiola a choisi de se passer d'avant-centre de métier pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund, mardi (19h00 GMT), en titularisant Bernardo Silva en position de faux-neuf, alors que Sergio Agüero et Raheem Sterling sont remplaçants.

Le reste de la composition de City, assez largement favori sur le papier, est plutôt sans surprise avec une charnière défensive classique composée de Ruben Dias et John Stones.

Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne et Phil Foden seront le trio de milieux offensifs chargés d'animer l'attaque, alors que Ilkay Gündogan est aussi là dès le coup d'envoi, face à son ancien club, au poste de milieu relayeur.

Côté Dortmund, derrière le danger numéro Erling Haaland, encadré de Marco Reuss et du jeune Ansgar Knauff - 19 ans et 2 apparitions seulement en équipe première -, Edin Terzic a préféré titulariser Emre Can comme milieu défensif plutôt qu'en défense centrale aux côtés de Mats Hummels.

C'est Manuel Akanji qui défendra dans l'axe alors que l'Anglais Jude Bellingham et Mahmoud Dahoud complètent l'entre-jeu.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Silva

Entraîneur: Pep Guardiola (ESP)

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Haaland, Reus

Entraîneur: Edin Terzic (GER)

