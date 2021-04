Athlétisme: derniers JO à Tokyo pour Allyson Felix

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'Américaine Allyson Felix, sextuple championne olympique et la plus titrée de l'histoire de l'athlétisme féminin, a dit mercredi qu'elle disputerait à Tokyo cet été ses derniers Jeux olympiques, même si elle n'a pas encore décidé d'arrêter sa carrière.

"Je prévois qu'il s'agisse de mes derniers Jeux olympiques", a dit Felix, 35 ans, à des journalistes lors de la visioconférence de presse du Comité olympique et paralympique américain.

"Je ne sais pas combien de temps je vais courir de plus que cette année. Je vais tout simplement prendre les choses comme elles viennent. Je ne me vois pas faire d'autres Jeux olympiques, mais je n'ai pas déterminé de date de fin", a-t-elle précisé.

Au Japon, Felix disputera ses 5e JO. Au total, elle a cumulé neuf podiums olympiques dont six sacres. Elle a par ailleurs glané 13 titres de championne du monde.

Alors qu'elle se concentrait dernièrement sur le 400 m, elle a dit mercredi qu'elle comptait participer au 400 m et au 200 m aux sélections olympiques des Etats-Unis à Eugene (Oregon), en juin.

"Je vais tout simplement voir comment ça se passe à l'entraînement. Je voudrais participer aux deux sélections et voir le résultat", a déclaré Felix. "Si je dois me concentrer sur l'un ou l'autre, nous prendrons cette décision".

Les restrictions dues à l'épidémie de Covid-19 à Los Angeles, où elle réside, ont empêché Felix de s'entraîner normalement. Elle a raconté avoir été obligée d'improviser des pistes de fortune, avec son entraîneur Bobby Kersee, car on leur avait interdit l'accès à son site d'entraînement.

"Ç'a été un défi permanent, on s'est entraîné dans la rue, on s'est entraîné à la plage, on est allé partout", s'est souvenue l'Américaine. "L'expérience la plus folle, ç'a été de m'entraîner dans mon quartier. J'étais déjà sortie courir dans mon quartier, mais je n'avais jamais sprinté dans les rues".

