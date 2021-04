Europe 1 suspend un chroniqueur qui avait critiqué le physique d'artistes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre a été écarté "provisoirement" de l'antenne d'Europe 1, en raison de ses propos contre la chanteuse Hoshi, dont il avait critiqué le physique, a confirmé vendredi la station du groupe Lagardère à l'AFP.

Wendy Bouchard, l'animatrice d'"Europe Soir Weekend", l'émission dans laquelle il intervient comme chroniqueur, avait indiqué sur Twitter qu'il ne serait pas à l'antenne ce week-end, en raison de ses propos jugés choquants à l'égard de Hoshi et d'autres artistes.

Le chroniqueur, attaché de presse et auteur d'ouvrages sur la chanson, s'en était pris au physique de Hoshi et d'autres chanteurs, dans un entretien diffusé récemment sur la webradio Arts-Mada. La qualifiant d'"effrayante", il avait suggéré, pour vendre plus d'albums, qu'elle donne ses chansons à des "filles sublimes".

La chanteuse avait dénoncé ces propos sur les réseaux sociaux, poussant Fabien Lecoeuvre à lui présenter des excuses. Il a assuré avoir simplement voulu pointer la moindre importance accordée, selon lui, au physique des artistes par les maisons de disque, par rapport au passé.

Dans une déclaration à l'AFP vendredi soir, le chroniqueur écarté a qualifié ses propos "d'inadmissibles et indignes de l'amour qu'(il) porte à la chanson française". Il a demandé "pardon à Hoshi et à tous les artistes et leur entourage", en regrettant "très profondément ces paroles malheureuses qu'(il) ne pensait pas".

