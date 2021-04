Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: vaccination ouverte aux plus de 55 ans -

Tous les Français de 55 ans et plus seront éligibles à la vaccination à partir de lundi avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson & Johnson, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche.

Pour accélérer la vaccination, l'intervalle d'injection pour la 2e dose sera allongé pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna, actuellement réservés aux plus de 70 ans ou aux personnes présentant des comorbidités, a également annoncé le ministre.

Ils pourront également recevoir celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi et proposé, "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Le pays, confiné pour la troisième fois, se rapproche de la barre des 100.000 morts.

- La Chine donne 200.000 doses au Cameroun -

Le Cameroun a reçu un don de 200.000 doses du vaccin contre le Covid-19 mis au point par la firme chinoise Sinopharm, a annoncé dimanche la télévision d'Etat camerounaise.

Les doses vont servir à lancer la première phase d'un plan vaccinal en les administrant en deux injections à 100.000 personnes.

- Record de contaminations en Ontario -

La province la plus peuplée du Canada, l'Ontario, a recensé dimanche plus de 4.400 nouvelles contaminations au Covid-19, un record pour une seule journée depuis le début de la pandémie dans cette région.

Les autorités sanitaires ont fait état de 4.456 nouveaux cas et de 21 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant à 7.552 le nombre de morts dues à la maladie dans la province, frappée par une troisième vague de Covid.

- L'Angleterre rouvre ses commerces -

Les commerces non essentiels comme les coiffeurs, les terrasses des pubs et les salles de gym rouvrent lundi en Angleterre, confinée depuis janvier. Les autres nations britanniques suivent leur propre stratégie.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 127.000 morts, voit sa situation sanitaire fortement s'améliorer grâce à une campagne de vaccination réussie.

- L'Inde interdit l'exportation de remdesivir -

L'Inde a interdit dimanche l'exportation du remdesivir utilisé pour traiter le Covid-19, alors que la hausse des infections a entraîné dans le pays un "bond soudain de la demande" de ce traitement antiviral.

Une étude soutenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi que ce médicament n'avait que "peu ou pas d'effet" sur la mortalité des patients.

- Confinement pour le Nouvel An thaïlandais -

Une quarantaine de provinces thaïlandaises ont imposé des restrictions à l'entrée sur leur territoire et des mesures de quarantaine pour les visiteurs en provenance de Bangkok et d'autres villes de Thaïlande, redoutant une extension de l'épidémie à la veille des congés du Nouvel An.

- Près de 2,93 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.929.563 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles dimanche.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.060 décès pour 31.194.993 cas recensés.

Suivent le Brésil (353.137 morts), le Mexique (209.212), l'Inde (169.275) et le Royaume-Uni (127.080).

© 2021 AFP