Le gala du Met aura lieu en septembre... puis en mai

New York (AFP)

Le gala du Met, événement mondain de l'année à New York, aura lieu en deux temps, le 13 septembre puis le 2 mai, a annoncé lundi le musée new-yorkais dans un communiqué.

La réception adoptera un format "plus intime" pour le premier volet, "sous réserve des règles sanitaires" en vigueur en septembre, a indiqué le Met, avant de retrouver sa formule habituelle au printemps 2022.

Ordinairement, le gala du Met a toujours lieu début mai. Il avait été annulé en 2020 pour cause de pandémie.

L'événement est traditionnellement organisé pour financer le Costume Institute, entité du Metropolitan Museum dédiée à la mode et au budget indépendant du musée.

Membre du conseil d'administration du Costume Institute, la grande prêtresse de la mode Anna Wintour a repris le gala en main au milieu des années 90 et l'a transformé.

Jusqu'ici réservé à la haute société new-yorkaise, il s'est ouvert au monde du show-business, accueillant mannequins, acteurs et actrices, chanteurs, et même vedettes de téléréalité à l'image du clan Kardashian.

Rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour en a fait un événement "people" adapté à l'ère des réseaux sociaux et à la démocratisation de la mode, au point qu'il rivalise désormais avec les Oscars.

Le gala du Met marque aussi ordinairement l'ouverture de l'exposition annuelle du Costume Institute.

Le musée a choisi, cette année, d'organiser une exposition en deux volets, le premier s'ouvrant en septembre et le second en mai 2022.

La première partie, intitulée "In America: A Lexicon of Fashion" ("En Amérique: un lexique de la mode) et visible du 18 septembre 2021 au 5 septembre 2022, célèbrera les 75 ans du Costume Institute et "explorera un vocabulaire moderne de la mode", selon le communiqué publié lundi.

Le second volet sera lui intitulé "In America: An Anthology of Fashion" ("En Amérique: une anthologie de la mode"). Il s'intéressera au "développement de la mode américaine" et sera exposé du 5 mai au 5 septembre 2022.

© 2021 AFP