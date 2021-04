Christopher Baldelli, ancien patron de RTL, désigné PDG de Public Sénat

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Christopher Baldelli, ancien patron de RTL, a été désigné jeudi PDG de la chaîne parlementaire Public Sénat par les membres du bureau du Sénat, a annoncé la présidence du Sénat dans un communiqué.

A l'issue d'une audition à huis clos suivi d'un vote à bulletin secret, la candidature de Christopher Baldelli a été préférée à celle du PDG sortant, Emmanuel Kessler, candidat à un troisième mandat.

Figure du PAF et notamment du monde de la radio, Christopher Baldelli a été, entre autres, patron de RTL de 2009 à 2019, et directeur délégué puis directeur général de France 2, entre 1999 et 2005. Il avait été candidat l'an dernier, sans succès, à la présidence de France Télévisions.

Sa nomination survient au lendemain de la reconduction du journaliste et documentariste Bertrand Delais à la tête de la chaîne de l'Assemblée nationale LCP qu'il dirige depuis trois ans.

