GP moto du Portugal: Marquez n'a "pas d'objectif, juste envie de piloter"

Portimao (Portugal) (AFP)

Neuf mois après une fracture du bras droit lors du premier Grand Prix de 2020, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), inhabituellement "nerveux", va courir à nouveau en MotoGP ce week-end au Portugal sans objectif autre que "l'envie de piloter."

Q: Quel est votre état d'esprit ?

R: "Je suis très heureux parce que ça a été neuf mois très difficiles. Vendredi sera l'étape la plus importante de ma rééducation: piloter de nouveau une MotoGP. Je suis nerveux, j'ai des papillons dans le ventre. Ce n'est pas normal chez moi mais je sais qu'ils seront partis après les essais libres 1. (...) Vous percevez que, médiatiquement, il y a une grande attente, mais vous devez savoir vous couper de ça et ne pas ressentir plus de pression que nécessaire. Il y aura un moment pour me mettre la pression. Là, c'est juste faire mes premiers pas dans la saison (...) Très vite, l'équipe m'a dit: n'oublie pas qu'il n'y a pas d'objectif ce week-end. Je ne serai pas le même Marc dès les essais libres 1, il faut du temps. Je suis encore en rééducation, à la fois physiquement et mentalement. (...) Mentalement, j'ai essayé de me préparer mais c'est trop difficile. Physiquement, je me sens prêt. Dans ma tête, pas à pas, je dois me sentir à nouveau un pilote de MotoGP, rouler à 300 km/h, voir la première chute arriver."

Q: Chuter vous inquiète ?

R: "Le plus tôt sera le mieux et c'est l'une des choses que j'ai dites aux médecins: il est important pour moi de me relever et de remonter sur la moto. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la première chute mais de piloter. Je veux voir combien de temps cela prend (de retrouver ses sensations, ndlr) et à quel point mon pilotage est différent."

Q: Que pouvez-vous réaliser en piste ?

R: "Honnêtement, c'est impossible de vous le dire. Mon objectif principal est d'être prêt et de me sentir bien sur la moto. L'autre question, c'est comment mon corps et mon bras vont réagir ? (...) Ma réponse est que je n'ai pas d'objectif, juste envie de piloter. On aura le temps de me mettre la pression pour des résultats et des victoires plus tard, j'espère. C'est le moment de revenir mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. (...) Ces neuf derniers mois, j'ai passé trois jours sur une véritable moto et aucun le mois dernier. Vais-je être assez fort ? Je ne pense pas. On est dans la meilleure catégorie au monde avec les meilleurs pilotes. Ils ont eu une pré-saison normale, déjà deux courses consécutives cette année, ils arrivent avec une confiance haute. Ca n'est pas mon cas (sourire)."

Propos recueillis en conférence de presse à Portimao.

© 2021 AFP