GP moto du Portugal: Marquez 3e de ses premiers essais libres depuis neuf mois

Portimao (Portugal) (AFP)

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), blessé et absent des circuits de MotoGP depuis neuf mois, a fait un retour remarqué avec la 3e place des essais libres 1 du Grand Prix du Portugal, à Portimao, vendredi.

Nullement perturbé par les conditions de piste compliquées, avec de nombreuses taches d'humidité, le sextuple champion du monde dans la catégorie reine a signé un chrono de 1 min 42 sec 378/1000 qui le place à 251/1000 du leader, son compatriote Maverick Vinales (Yamaha).

Marquez, qui s'est fracturé l'humérus droit en chutant lors du premier GP de 2020, en juillet, a dû être opéré à trois reprises, la dernière fois en décembre.

Il avait déjà tenté de revenir, sans succès, la semaine suivant son accident, après une première opération. Puis la plaque consolidant sa fracture a cassé, le contraignant à être de nouveau opéré en août.

Pour ce deuxième retour, le pilote de 28 ans a donc été prudent. Après des essais privés mi-mars à Barcelone et Portimao, il a écouté ses médecins et manqué les deux premières courses de 2021 au Qatar, pour revenir sur un circuit sur lequel il n'a jamais roulé en GP.

Plus de 500 jours après avoir terminé sa dernière course (à Valence en 2019) et 265 jours après ses derniers tours de piste en Championnat du monde, le pilote Honda disait jeudi ne pas avoir "d'objectif, juste envie de piloter".

"C'est le moment de revenir mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre", poursuivait-il.

L'Espagnol Alex Rins (Suzuki) s'intercale entre Vinales et Marquez, à 151/1000 du 1er. L'Espagnol Pol Espargaro (Honda) et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), leader du championnat, complètent le top 5 à respectivement 255 et 316/1000.

L'autre tricolore, Fabio Quartararo (Yamaha), est 7e à 401/1000.

Les essais libres 2 sont programmés à 14h10 locales (15h10 françaises).

