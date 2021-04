La Bourse de Paris clôture en hausse de 0,85% à 6.287,07 points 

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,85% vendredi et a enregistré de nouveaux plus hauts en clôture et en séance, portée par des indicateurs meilleurs que prévus, preuve qu'une reprise économique forte est en cours.

L'indice CAC 40 a pris 52,93 points à 6.287,07 points, un niveau plus vu depuis février 2000. Durant la séance, l'indice vedette de la Bourse de Paris a même frôlé la barre des 6.300 points, pas atteinte depuis octobre 2000. Sur la semaine, il a gagné 1,91%.

