La Bourse de Paris galvanisée par les indicateurs chinois et américains

Paris (AFP)

La Bourse de Paris poursuivait son ascension, gagnant 0,26% vendredi à la mi-journée, le marché voyant son optimisme relatif aux perspectives de reprise conforté par les derniers indicateurs en provenance de Chine et des Etats-Unis.

A 12H08, l'indice CAC 40 prenait 16,23 points à 6.250,37 points après être monté dans la matinée jusqu'à 6.280,95 points, au plus haut depuis le 16 novembre 2000. La veille, la cote parisienne avait progressé de 0,41%.

De son côté, Wall Street s'orientait vers une ouverture mitigée après de nouveaux records du Dow Jones et du S&P 500 la veille.

"Une croissance record en Chine" sur les trois premiers mois de 2021 "a contribué à remonter le moral des actions européennes", souligne Joshua Mahony, analyste chez IG.

Le produit intérieur brut (PIB) chinois a en effet bondi de 18,3% sur un an au premier trimestre, même si ce chiffre est à nuancer dans la mesure où l'activité était paralysée l'an dernier par l'épidémie.

Or "il n'y a rien de plus prometteur que de voir la Chine en bonne santé pour l'investisseur moyen", relève pour sa part Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swiss Quote.

D'autant que jeudi, une salve d'indicateurs américains bien orientés, au premier rang desquels un rebond plus fort que prévu des ventes au détail et une baisse des inscriptions au chômage, avaient déjà conforté les investisseurs dans leur anticipation d'une forte reprise.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements neufs pour mars et la confiance des consommateurs en avril (Université du Michigan) sont au menu outre-Atlantique vendredi.

Les résultats trimestriels de la banque américaine Morgan Stanley animeront aussi la séance.

L'Oréal déçoit

Le géant français des cosmétiques reculait de 2,14% à 335,45 euros après avoir publié un chiffre d'affaires de 5,4% à 7,61 milliards d'euros sur les trois premiers mois de 2021, en dessous des attentes.

Fnac Darty profite du télétravail

Fnac Darty montait à l'inverse de 5,20% à 57,65 euros, porté par un bond de 22% de ses ventes au premier trimestre 2021, malgré la fermeture d'une partie de ses magasins, grâce au fort attrait pour les produits liés au télétravail.

La FdJ revient dans la partie

La Française des Jeux (FdJ) cédait 0,24% à 41,50 euros. Le groupe a retrouvé au premier trimestre un niveau de mises supérieur à celui de 2019, avant la pandémie de Covid.

La voie est libre pour Veolia

Veolia gagnait 0,78% à 24,64 euros. La cour d'appel de Versailles a reconnu jeudi le droit des instances représentatives du personnel de Suez, opposées à l'OPA de Veolia, de bénéficier d'une procédure d'information-consultation mais assuré que cette décision ne suspendait pas sa cession à Veolia.

